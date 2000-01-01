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В Иране готовятся к ужесточению ограничений | Фото:14.06 12:30   MIGnews.com

В Иране готовятся к ужесточению ограничений

Власти Ирана могут повторно ужесточить карантинные меры из-за новой вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19).

Об этом сообщил президент Хасан Рухани после заседания Национального комитета по борьбе с COVID-19 в Тегеране.

По его слова, население начинает игнорировать требования социальной дистанции и масочный режим.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией (COVID-19 ) в стране вызывает беспокойство. Для того, чтобы вновь избежать пика заболеваемости необходимо следовать рекомендациям Минздрава и избегать ненужных поездок», - предупредил Рухани.

По его словам, в отчетный период уровень соблюдения мер предосторожности и социальной дистанции в Иране снизился с 80 до 20 процентов. «Если угроза здоровью населения возрастет мы будем вынуждены вернуть жесткий карантин», - сказал президент ИРИ.

Тем временем, число умерших из-за коронавирусной инфекции (COVID-19) в Иране за сутки возросло на 71 человек - до 8 730. Об этом сообщила представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари.

По ее словам, число подтвержденных случаев COVID-19 в стране за сутки возросло на 2 410– до 184 955.
Состояние 2 755 больных оценивается как тяжелое. 146 748 человек завершили лечение и выписаны из больниц. До сегодняшнего дня в Иране проведено 1 219 400 тестов на COVID-19.

Помимо провинции Хузестан, в «красную зону» включены Хормозган, Хорасан-Резави и Бушир, отметила представитель Минздрава ИРИ.

В начале мая суточный прирост заболевших COVID-19 в Иране снизился до отметки ниже 800 человек. После отмены ограничительных мер прирост заболеваемости вновь принял угрожающие масштабы.


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