14.03 11:29 MIGnews.com

КНДР: США идут к ядерной войне

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Как сообщают СМИ, представитель США в ООН на прошлой неделе заявил, что после последних ракетных испытаний КНДР, в частности баллистической ракеты, настало время проведения совместных военных учений США и их союзников в регионе.Комментируя это сообщение,постоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам заявил, что совместные американо-южнокорейские военные учения в районе Корейского полуострова могут привести к ядерной катастрофе. В своем письме в Совет безопасности ООН он отметил, что США в ходе учений используют атомные авианосцы и подводные лодки и бомбардировщики, способные нести ядерное оружие."Это может вылиться в реальную войну, а, следовательно, ситуация находится на грани ядерной войны", - говорится в письме северокорейского дипломата.Он также подчеркнул, что ракетные испытания Северной Кореи проводятся в целях принятия мер для укрепления сдерживающего потенциала страны.