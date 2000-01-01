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КНДР: США идут к ядерной войне | Фото: Thinkstock14.03 11:29   MIGnews.com

КНДР: США идут к ядерной войне

Как сообщают СМИ, представитель США в ООН на прошлой неделе заявил, что после последних ракетных испытаний КНДР, в частности баллистической ракеты, настало время проведения совместных военных учений США и их союзников в регионе.

Комментируя это сообщение,постоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам заявил, что совместные американо-южнокорейские военные учения в районе Корейского полуострова могут привести к ядерной катастрофе. В своем письме в Совет безопасности ООН он отметил, что США в ходе учений используют атомные авианосцы и подводные лодки и бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.

"Это может вылиться в реальную войну, а, следовательно, ситуация находится на грани ядерной войны", - говорится в письме северокорейского дипломата.
Он также подчеркнул, что ракетные испытания Северной Кореи проводятся в целях принятия мер для укрепления сдерживающего потенциала страны.
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