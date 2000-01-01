14.02 12:49 MIGnews.com

ПА стремится к примирению ФАТХ и ХАМАС

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Заявление президента США Дональда Трампа о деталях мирного плана США на Ближнем Востоке, известного как «сделка века», 28 января поставило под сомнение способность Палестинской администрации (ПА) разработать национальную стратегию противодействия ему.ПА находится в гонке со временем, чтобы предпринять некоторые шаги в рамках этой стратегии до выборов в Израиле, запланированных на март 2020 года, после чего Израиль, как ожидается, начнет выполнять условия соглашения, особенно в отношении присоединения частей ИЕША и объявления израильского суверенитета над ними.Перед проведением выборов в Израиле ПА действует по двум основным путям, чтобы противостоять соглашению, первым из которых является мобилизация арабской и международной поддержки, отвергающей соглашение.Сначала ПА получила единогласную позицию против соглашения от членов Лиги арабских государств 1 февраля, а затем от Организации исламского сотрудничества 3 февраля.Что касается второго пути, то ПА стремится положить конец палестинскому разделению и добиться примирения с ХАМАС. В этом контексте члены Центрального комитета ФАТХ Роухи Фаттух и Исмаил Джабр, который также является советником Аббаса по вопросам безопасности, прибыли в Газу 7 февраля. Они должны встретиться с палестинскими группировками и ХАМАСом во время их пребывания в Газе, чтобы подготовиться для визита делегации ООП в Газу,Лидер ООП и член делегации, посетившей Газу, сказал «Аль-Монитор» на условиях анонимности, что делегация посетит Газу на этой неделе, если чрезвычайная ситуация не помешает этому.Он отметил, что объявление о сделке века создало единую позицию среди палестинских группировок, которые отвергли ее и подчеркнули необходимость действовать в соответствии с национальной стратегией, направленной на решение этой проблемы, на основе прекращения внутреннего разделения для создания единого внутреннего фронт..Палестинцы понимают, что они не могут противостоять сделке века, пока существует разделение; таким образом, достижение примирения стало для них неизбежной необходимостью, учитывая проблемы, которые Израиль будет создавать на местах.Различные фракции сейчас сталкиваются с трудным испытанием, и если они потерпят неудачу, они окажут огромную услугу сделке века.