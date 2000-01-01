14.02 11:25 MIGnews.com

В Газе развернута израильская техника из-за водного кризиса

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Израильская технология, которая производит чистую питьевую воду из воздуха, была внедрена в среду в секторе Газа, что является первым этапом в плане помощи местным жителям в борьбе с водным кризисом, с которым они сталкиваются.Район Абазан аль-Кабира в Газане был первым, кто получил Уотерген GEN-M, генератор атмосферной воды (AWG), который весит 780 килограммов и может производить до 800 литров воды в день.Основным источником воды в Газе является ее прибрежный водоносный горизонт, который в последние несколько десятилетий быстро истощается из-за чрезмерной добычи. Снижение уровня воды привело к просачиванию соленой воды, что еще больше загрязняет воду в водоносном горизонте.Более 90% воды непригодно для потребления, и в результате жители Газы были вынуждены обратиться к дорогостоящим вариантам покупки опресненной воды на местных опреснительных заводах.GEN-M обеспечит подачу пресной воды в муниципальное здание и будет подключен к солнечным батареям, обеспечивающим AWG источником энергии.Устройство GEN-M предоставляет жителям Газы недорогой метод получения пресной воды с использованием природных ресурсов воздуха. Запатентованная технология теплообмена GENius компании Watergen создает воду путем охлаждения собранного воздуха в точке росы. Вода проходит физическую, химическую и биологическую очистку с последующим процессом минерализации для поддержания ее чистоты, вкуса и здорового качества.Каждый блок GEN-M содержит внутреннюю систему очистки воды и не нуждается в инфраструктуре, кроме источника электроэнергии.Проект является результатом совместных усилий Watergen, Израильского института экологических исследований Arava, неправительственной организации Damour для развития сообщества и муниципалитета Абасан аль-Кабира. Фонд Кеннеди Ли финансирует пилотный проект в рамках Экологического форума Track II Института Аравы.Управление по координации и связи ЦАХАЛа в секторе Газа контролировало перевозку ГЕН-М в Газу через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом.Глава CLA генерал-майор ЦАХАЛа Айяд Сарчан одобрил поставку GEN-M в рамках политики, направленной на предотвращение дальнейшего ухудшения ситуации в результате гуманитарного кризиса в секторе Газа.Руководство Watergen заявило, что «отвечая на наше убеждение, что каждый человек, независимо от расы, пола или религии, имеет фундаментальное право на чистую питьевую воду, мы помогаем некоторым ближайшим соседям Израиля получить доступ к пресной воде, ресурсу этого не хватает в Газе ».«Мы надеемся, что наше предоставление СРГ поможет решить водный кризис и послужит шагом вперед к взаимному сотрудничеству на Ближнем Востоке», - добавила компания.