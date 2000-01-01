Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












14.02 15:51   MIGnews.com

Курды между Россией и Турцией

В Москве в среду пройдет конференция с участием курдов из разных стран, на которую, в числе прочих, приглашены члены "Демократического союза". Анкара называет организацию террористической, считая, что она связана с "Рабочей партией Курдистана" (РПК), которая сейчас ведет вооруженную борьбу с силами турецкого правительства.

Развитие связей между Москвой и сирийской курдской партией "Демократический союз", вызывает в Турции все больше беспокойства по поводу отношений с Россией.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил членов "Демократического союза" в Москву на брифинг по январской конференции в Казахстане, где обсуждалось урегулирование сирийского конфликта. Анкара не позволила организации принять участие ни в этой встрече, ни в мирных переговорах по Сирии в Женеве, которые проходят под эгидой ООН.

Турецкие лидеры, в обычное время громогласно выражающие свое недовольство, когда другие страны совершают шаги, в которых они усматривают поддержку "Демократического союза", на этот раз никакой прямой критики в адрес Москвы не высказали.

Москва также предпочла продолжить сближение с Анкарой, несмотря на убийство российского посла Андрея Карлова в турецкой столице в декабре прошлого года.

Политический консультант консалтинговой компании Global Source Partners – Атилла Есилада – предостерегает, что Москва не питает особых иллюзий по поводу своих отношений с Анкарой.

"Россия ничего не забывает. Она никогда не забудет ни потерю своего самолета, ни убийство своего посла в самом центре столицы. Она понимает, что Турция противостоит ее амбициям на Ближнем Востоке", – подчеркивает аналитик.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:23
Турция: задержан, планировавший теракт в ночном клубе
16:02
Ривлин: "Израиль должен аннексировать Иудею и Самарию"
15:21
Пушков: из-за отставки Флинна отношения РФ и США - мишень
14:55
Южная Корея и США проведут совместные военные учения
14:33
Турцию просят допросить чеченского киллера
14:21
Во Франции не стихают беспорядки после избиения мигранта
14:05
Инцидент с лайнером easyJet в аэропорту Бен-Гурион
13:26
Европа переоценила негативное влияние Brexit на Британию
13:00
"Мразь бесчинствует в предместьях Парижа"
12:50
Миграционные "чистки" в США продолжаются
12:14
В США назначен и.о. советника президента по нацбезопасности
12:08
Биньямин Нетаниягу прибыл в Вашингтон
11:33
Трамп предложит палестинское государство в Газе и на Синае
11:17
Инфляция в Египте побила рекорды за последние 10 лет
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus