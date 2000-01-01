14.02 15:51 MIGnews.com

Курды между Россией и Турцией

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В Москве в среду пройдет конференция с участием курдов из разных стран, на которую, в числе прочих, приглашены члены "Демократического союза". Анкара называет организацию террористической, считая, что она связана с "Рабочей партией Курдистана" (РПК), которая сейчас ведет вооруженную борьбу с силами турецкого правительства.Развитие связей между Москвой и сирийской курдской партией "Демократический союз", вызывает в Турции все больше беспокойства по поводу отношений с Россией.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил членов "Демократического союза" в Москву на брифинг по январской конференции в Казахстане, где обсуждалось урегулирование сирийского конфликта. Анкара не позволила организации принять участие ни в этой встрече, ни в мирных переговорах по Сирии в Женеве, которые проходят под эгидой ООН.Турецкие лидеры, в обычное время громогласно выражающие свое недовольство, когда другие страны совершают шаги, в которых они усматривают поддержку "Демократического союза", на этот раз никакой прямой критики в адрес Москвы не высказали.Москва также предпочла продолжить сближение с Анкарой, несмотря на убийство российского посла Андрея Карлова в турецкой столице в декабре прошлого года.Политический консультант консалтинговой компании Global Source Partners – Атилла Есилада – предостерегает, что Москва не питает особых иллюзий по поводу своих отношений с Анкарой."Россия ничего не забывает. Она никогда не забудет ни потерю своего самолета, ни убийство своего посла в самом центре столицы. Она понимает, что Турция противостоит ее амбициям на Ближнем Востоке", – подчеркивает аналитик.