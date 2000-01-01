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США укрепляют военные базы в Сирии | Фото:14.01 10:05   MIGnews.com

США укрепляют военные базы в Сирии

США продолжают поставки военной техники и оружия на свои военные базы и позиции в районе нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.

Очередная колонна из 120 грузовиков 12 января пересекла КПП «Аль-Валид» на ирако-сирийской границе и по маршруту Хасеке - Дейр-эз-Зор достигла американских баз на востоке Сирии. Из Ирака в Сирию, в числе прочих доставлено 50 военных пикапов.

После приостановки операции «Источник мира», США начали наращивать военное присутствие в районе нефтяных месторождений в подконтрольных боевикам YPG/PKK сирийских районах.

Американские военные на данный момент дислоцированы в 11 точках сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Хасеке и Ракка.

15 октября прошлого года американские военные провели встречу с лидерами сирийских племен в Дейр-эз-Зоре и пообещали, что не покинут эту часть Сирии.

Отметим, что 23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что контингент американских военных будет обеспечивать безопасность на нефтяных месторождениях на востоке Сирии.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.


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