14.01 16:50 MIGnews.com

Суд: террористы должны компенсировать вред от фейерверков

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В понедельник окружной суд Иерусалима решил, чтобы два террориста, запустившие фейерверк непосредственно в дом израильской семьи в Старом городе Иерусалима, выплатили членам семьи компенсацию в размере 305 000 шекелей и оплатили гонорар адвоката в размере 40 000 шекелей.Это решение является результатом гражданского иска, поданного семьей после того, как террористы были осуждены в рамках уголовного процесса, - сообщает ИА Тацпит.Нападение произошло около года назад ночью, когда в доме находились мать семьи, ее замужняя дочь, муж дочери и их маленькая дочка, которой на момент нападения было всего восемь дней.Согласно иску около 10 часов вечера злоумышленники собрались на крыше школы возле дома семьи. Они начали запускать фейерверки в семейный дом, который «взорвался от мощного взрыва».Террористы наводили фейерверк прямо на дом, его окна, домашний двор, а также на камеры наблюдения в помещениях.Согласно иску, телесных повреждений не было, но жертвы чувствовали себя под угрозой во всех смыслах и целях, испытывали чувство страха и реальной опасности,Хотя некоторые из нападавших были осуждены в ходе уголовного процесса и приговорены к лишению свободы и штрафам, суд не распорядился, чтобы они выплатили компенсацию семье.В иске указывалось, что за попытку нападения при отягчающих обстоятельствах, злонамеренный ущерб и неосторожное и небрежное поведение террористы должны выплатить членам семьи компенсацию в общей сложности 305 000 шекелей.Приговор был вынесен в отношении двух нападавших, в то время как процедура в отношении двух других нападавших еще не началась.Хаим Блихер, адвокат из организации по защите прав человека в Хонену, которая представляла семью, заявил, что «мы будем продолжать работать, чтобы любой террористу или преступник, цель которого состоит в том, чтобы подорвать наше право жить здесь, в государстве Израиль заплатил высокую цену».Наша цель состоит в том, чтобы донести «четкий сигнал о том, что вредить евреям больше никогда не стоит», добавил он.