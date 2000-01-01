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Джонсон призвал заменить СВПД на `сделку Трампа` | Фото:14.01 14:33   MIGnews.com

Джонсон призвал заменить СВПД на "сделку Трампа"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал изменить ядерное соглашение с Ираном в соответствии с пожеланиями президента США Дональда Трампа. Об этом Джонсон заявил в интервью BBC.

«Президент США считает нынешнее соглашение неправильным. Давайте приложим усилия и заменим его на «сделку Трампа», - сказал Джонсон.

Ранее Великобритания, Франция и Германия выразили приверженность ядерной сделке с Ираном.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана был подписан в 2015 году между Ираном, Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и Евросоюзом.

Сделка предусматривает отмену санкций против Ирана в ответ на введение Тегераном ограничений по его ядерной программе. 16 января 2016 года с Ирана была снята большая часть санкций.

Восьмого мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и введении первого этапа санкций против этой страны.


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