14.01 14:33 MIGnews.com

Джонсон призвал заменить СВПД на "сделку Трампа"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал изменить ядерное соглашение с Ираном в соответствии с пожеланиями президента США Дональда Трампа. Об этом Джонсон заявил в интервью BBC.«Президент США считает нынешнее соглашение неправильным. Давайте приложим усилия и заменим его на «сделку Трампа», - сказал Джонсон.Ранее Великобритания, Франция и Германия выразили приверженность ядерной сделке с Ираном.Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана был подписан в 2015 году между Ираном, Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и Евросоюзом.Сделка предусматривает отмену санкций против Ирана в ответ на введение Тегераном ограничений по его ядерной программе. 16 января 2016 года с Ирана была снята большая часть санкций.Восьмого мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и введении первого этапа санкций против этой страны.