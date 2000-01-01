14.01 13:09 MIGnews.com

Укрепляются связи между "Хизбаллой" и ливанской армией

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильские силы, дислоцированные на северной границе с Ливаном, находятся в состоянии повышенной готовности после усиления напряженности на Ближнем Востоке и, в частности, противостояния между США и Ираном.Ликвидация США иранского генерала Кассема Сулеймани и последующее иранское нападение на американские базы в Ираке приводят к тому, что Израиль ожидает возможного ответного удара со стороны Ирана и, возможно, через, террористическую организацию "Хизбалла"."Хизбалла", с ее огромным запасом ракет и ракет, представляет собой серьезную проблему для Армии Обороны Израиля и безопасности Израиля. Тем не менее, новые исследования показывают, что угроза, исходящая из Ливана, может быть более значительной, чем эта.Израильский Альмаский научно-образовательный центр (АЛМА), , опубликовал доклад, в котором отмечается, что в последние годы значительно увеличилось число шиитов, служащих в ливанской армии (ЛАФ), что может привести к тому, что ЛАФ станет прокси террористической организации шиитской "Хизбаллы",- сообщает ИА Тацпит.ЛАФ и "Хизбалла" проводят совместное патрулирование, террористическая организация периодически использует военную форму LAF для маскировки своей деятельности, а ЛАФ позволяет развертывать военную инфраструктуру организации вдоль границы.Семейные связи между боевиками "Хизбаллы" и военнослужащими ЛАФ также увеличили вероятность того, что ЛАФ станет прокси "Хизбаллы" и присоединится к наступательным операциям против Израиля, предупреждает АЛМА в своем документе.Поэтому АЛМА считает, что ЛАФ нельзя рассматривать как независимую действующую силу, оторванную от цели "Хизбаллы" уничтожить Израиль.