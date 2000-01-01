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ХАМАС пытается сломать политическую изоляцию | Фото:14.01 12:06   MIGnews.com

ХАМАС пытается сломать политическую изоляцию

По сообщениям СМИ, ХАМАС активизировал свои встречи с европейскими и американскими официальными лицами в попытке разорвать международную политическую изоляцию и открыть новые каналы связи с Западом.

Так, в Дохе состоялась встреча бывшего лидера ХАМАСа Халеда Мешаала и Роберта Малли , президента Международной кризисной группы (МКГ) в Вашингтоне, который занимал пост специального советника по Ближнему Востоку при президенте Бараке Обаме. Это была не первая их встреча.

Тем временем Муса Абу Марзук, глава отдела международных отношений ХАМАСа, провел встречи с бывшими официальными лицами из Швейцарии, Франции и Великобритании.

В ходе некоторых встреч стороны обсудили возможность будущего международного признания ХАМАС. В это же время как некоторые официальные лица ЕС просили ХАМАС поддерживать контакты с ЕС и США.

Бассем Наим, член отдела международных отношений ХАМАС, сказал Al-Monitor: «Дохинские встречи являются частью частых встреч, которые ХАМАС периодически проводит на различных уровнях руководства с европейскими и западными делегациями для обсуждения палестинских и региональных проблем. В том числе блокада Газы, палестинские выборы и марши Великого возвращения. ХАМАС потребовал, чтобы эти чиновники оказали давление на Израиль, чтобы он позволил гуманитарным объектам и помощи в Газу, чтобы предотвратить взрыв ситуации ».

Он продолжил: «Любое общение между ХАМАС и международным сообществом, независимо от его уровня или заинтересованных сторон, направлено на то, чтобы разрушить его политическую изоляцию и проложить путь к развитию международных отношений движения, чтобы служить и продвигать дело палестинцев».

ХАМАС считает, что МКГ может сыграть позитивную роль, помогая ему интегрироваться в международную систему и разрушать его политическую изоляцию.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что ПНА неоднократно подчеркивала, что только через нее следует организовывать отношения с палестинцами, поскольку это официальный и законный орган власти на территориях.


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