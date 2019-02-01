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В следующем месяце Израиль начнет экспорт газа в Египет | Фото:13.12 15:50   MIGnews.com

В следующем месяце Израиль начнет экспорт газа в Египет

Египет скоро начнет погашать долг перед Израилем, импортируя израильский природный газ.

В 2015 году Египет столкнулся с выплатой в размере 1,76 млрд. Долл. США, присужденной государственной Израильской электрической корпорации (МЭК), поскольку египетские компании годами не могли выполнить долгосрочный контракт на поставку МЭК природного газа по фиксированной ставке. Чтобы сократить это урегулирование до 500 миллионов долларов, Египет, так сказать, меняет направление потока и будет закупать газ у Израиля.

Расположенная в Техасе компания Noble Energy, которая управляет крупнейшим в Израиле месторождением природного газа Leviathan, начнет поставлять продукцию на местный израильский рынок к концу декабря. «Через несколько недель после этого мы будем экспортировать в Египет и Иорданию», - заявил Биньямин Зомер, вице-президент Noble Energy по региональным вопросам, 2 декабря на ежегодной конференции Израиля по энергетике и бизнесу в Рамат-Гане.

«Египет согласился импортировать газ из Израиля в обмен на это Израиль, сократил сумму компенсации примерно на 1,3 миллиарда долларов», - сказал Аль-Монитор Айман Самир, исследователь международных отношений в газете «Аль-Ахрам».

По словам Самира, в дополнение к погашению долга Египет сможет экспортировать импортируемый им газ в другие страны после его сжижения на станциях в северном Каире.

Он подтвердил, что Египет планирует стать региональным энергетическим центром, особенно после развития добычи на месторождении Зор в Средиземном море. Однако он добавил: «Месторождение Зохр не позволит в ближайшие годы отказаться от импорта израильского газа, чтобы удовлетворить потребности местного рынка и электростанций».


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