ПА обращается к России в свете ухудшения отношений с США
Палестинское правительство стремится расширять сотрудничество с Россией в области энергетики и нефтепродуктов, стремясь извлечь выгоду из российского опыта и потенциала. Это является частью стратегического плана палестинского правительства по экономическому выходу из Израиля, который был объявлен в мае прошлого года.
Во время ежегодной конференции Совместного палестино-российского комитета, проходившей в Москве 21-22 ноября, две страны подписали свой самый большой пакет новых двусторонних соглашений между государственным и частным секторами, в том числе в области экономики и торговли, промышленности, сельское хозяйство, информационные технологии, энергетика, туризм, занятость, образование и инвестиции.
В ноябре 2018 года PEA и российское министерство энергетики подписали соглашение о сотрудничестве в области энергетики, чтобы побудить российский частный сектор инвестировать в Палестину в области энергетики и создавать инвестиционные проекты.
Палестинцы стремятся получить от России помощь и поддержку в строительстве станции электропередачи к северу от Западного берега, поскольку палестинская сторона передала российскому коллеге информацию и предлагаемый план строительства станции и предоставит все возможности российской стороне для реализации проекта. Министр экономики Палестины Халед аль-Осейли заявил «Аль-Монитор», что палестинское правительство стремится всеми силами развивать экономику и стремится развивать экономические и торговые отношения с Россией во всех областях.
«Мы стремимся поднять уровень торгово-экономического сотрудничества с Россией, открывая рынки двух стран для продуктов и оказывая поддержку в экспорте палестинских товаров и продуктов в Россию, импорте напрямую из России без посредников, и поощряя Россию инвестировать и помогать строить промышленные города и помогать обучать наших сотрудников ", - сказал он.
Президент Махмуд Аббас и премьер-министр Мухаммед Штайе поддерживают сближение с Россией не для того, чтобы пожинать экономические и коммерческие выгоды, а скорее для того, чтобы выработать политическую позицию России по палестинскому вопросу в свете ухудшения отношений Палестинской администрации с США и перспектив для мирного процесса блокируется.
Абдель Хафиз Нофал, посол Палестины в России, заявил «Аль-Монитор»: «Россия является для нас дружественным и поддерживающим государством. Сегодня мы отмечаем 45-ю годовщину открытия представительства Организации освобождения Палестины в России и 31 год с тех пор, как Россия признала государство Палестина и в течение последних лет поддерживала наши права на создание палестинского государства в границах 1967 года » .
Он подчеркнул, что Аббас находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным, пытаясь найти международную формулу для содействия мирному процессу, а не одностороннее спонсорство США.
Нофал сказал: «В российских политических кругах говорят о возможном визите президента Путина в ближневосточный регион [в следующем году]. Следовательно, если этот визит состоится, он обязательно посетит ПА ».
Он продолжил: «Сотрудничество с Россией входит в план правительства по постепенному разъединению с Израилем, где на заседаниях объединенного комитета были обсуждены несколько вопросов, таких как энергетический и топливный файл, в рамках правительственных заданий. найти альтернативы и варианты для энергии, которая импортируется из Израиля».
Палестинская администрация надеется, что это сближение с Россией приведет к развитию различных аспектов сотрудничества и торгово-экономических отношений.