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России готова усилить египетскую армию | Фото:13.11 14:35   MIGnews.com

Россия готова усилить египетскую армию

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил во вторник, что Россия готова наращивать обороноспособность вооруженных сил Египта,- передает Egypt today

Шойгу отметил, что Египет занимает лидирующее положение на африканском континенте и остается стратегическим союзником России в регионе.

Он отметил, что Египет получил этот статус в свете руководства египетского президента и Вооруженных сил Египта, что гарантирует стабильное развитие страны и препятствует распространению терроризма в Северной Африке.

Шойгу прибыл в Египет со своей делегацией во вторник. Российская делегация примет участие в шестом заседании Российско-Египетского комитета по военно-техническому сотрудничеству для обсуждения ряда вопросов международной и региональной безопасности, а также ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Обе стороны также будут заниматься приоритетными вопросами российско-египетского военно-технического сотрудничества.

Отметим, что в последнее время Египет — один из крупнейших покупателей российского оружия и военной техники. Рост покупательской активности Каира напрямую связан с президентом Абдель-Фаттахом ас-Сиси, пришедшим к власти в ходе госпереворота в 2013 году.

Новые власти Египта возобновили военно-техническое сотрудничество с Россией, прерванное в 1970-х годах. В 2014 году Москва продала Каиру зенитно-ракетные комплексы «Антей-2500» и «Бук-М2Э», а также стрелкового оружия и боеприпасов на $3,5 млрд.


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