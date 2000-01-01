13.11 13:02 MIGnews.com

Трамп расширяет чрезвычайное положение против Ирана

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Правительство США возобновляет чрезвычайное положение, которое оно впервые ввело в Иран 40 лет назад, заявил президент Дональд Трамп.«Национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 14 ноября 1979 года, и меры, принятые в эту дату для борьбы с этой чрезвычайной ситуацией, должны оставаться в силе после 14 ноября 2019 года», - сказал Трамп в письме, направленном в Конгресс во вторник.Чрезвычайная декларация была впервые обнародована тогдашним президентом Джимми Картером 14 ноября 1979 года распоряжением 12170, пишет Трамп в письме.«Наши отношения с Ираном еще не нормализовались, и процесс выполнения соглашений с Ираном от 19 января 1981 года продолжается. По этой причине ... я продлеваю на один год чрезвычайное положение в отношении Ирана», - добавил он.Отметим, что национальное чрезвычайное положение в отношении Ирана было объявлено в соответствии с Международным законом о чрезвычайных экономических полномочиях, и были предприняты соответствующие шаги для устранения угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике США, создаваемой ситуацией в Иране, пишет он.Чрезвычайное положение дает президенту США чрезвычайные полномочия, в том числе способность захватывать имущество, вызывать Национальную гвардию и нанимать и увольнять военных офицеров по желанию.Чрезвычайное положение также является основой для большинства санкций США против других стран.