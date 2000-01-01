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Трамп расширяет чрезвычайное положение против Ирана | Фото:13.11 13:02   MIGnews.com

Трамп расширяет чрезвычайное положение против Ирана

Правительство США возобновляет чрезвычайное положение, которое оно впервые ввело в Иран 40 лет назад, заявил президент Дональд Трамп.

«Национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 14 ноября 1979 года, и меры, принятые в эту дату для борьбы с этой чрезвычайной ситуацией, должны оставаться в силе после 14 ноября 2019 года», - сказал Трамп в письме, направленном в Конгресс во вторник.

Чрезвычайная декларация была впервые обнародована тогдашним президентом Джимми Картером 14 ноября 1979 года распоряжением 12170, пишет Трамп в письме.

«Наши отношения с Ираном еще не нормализовались, и процесс выполнения соглашений с Ираном от 19 января 1981 года продолжается. По этой причине ... я продлеваю на один год чрезвычайное положение в отношении Ирана», - добавил он.

Отметим, что национальное чрезвычайное положение в отношении Ирана было объявлено в соответствии с Международным законом о чрезвычайных экономических полномочиях, и были предприняты соответствующие шаги для устранения угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике США, создаваемой ситуацией в Иране, пишет он.

Чрезвычайное положение дает президенту США чрезвычайные полномочия, в том числе способность захватывать имущество, вызывать Национальную гвардию и нанимать и увольнять военных офицеров по желанию.

Чрезвычайное положение также является основой для большинства санкций США против других стран.


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