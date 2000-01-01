13.11 10:40 MIGnews.com

США знают, где находится «третий человек» ДАЕШ

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У «третьего человека» в ДАЕШ «большие проблемы», так как США знают о местонахождении, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.«Мы следим за третьим человеком в ДАЕШ. У него большие проблемы, потому что мы знаем, где он находится», - сказал Трамп во время выступления в Экономическом клубе в Нью-Йорке.Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сообщил, что Соединенные Штаты располагают подробной информацией о преемнике ликвидированного главаря группировки Абу-Бакра аль-Багдади и будут за ним охотиться. По данным СМИ, на место аль-Багдади назначен Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курайши.27 октября Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Президент США поблагодарил за содействие в проведении этой операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию.29 октября президент США объявил об уничтожении американскими солдатами вероятного приемника главаря террористической организации ДАЕШ Абу Бакра аль-Багдади.