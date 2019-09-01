Израиль и ХАМАС продвигаются к соглашению?

Согласно сообщениям СМИ в начале октября Израиль освободил высокопоставленного функционера ХАМАСа Мухаммеда Абу Тира от административного задержания. Абу Тир, который является представителем ХАМАСа в палестинском парламенте, несколько раз был арестован Израилем с 2006 года. В последний раз в марте этого года, израильские силы безопасности арестовали его по подозрению в причастности к террористической деятельности. На протяжении многих лет его задерживали и несколько раз привлекали к суду за неоднократное нарушение запрета на въезд в Иерусалим.
После освобождения он сказал Аль-Монитор: «Я не знаю, почему меня задержали, и никто не сказал мне, в чем меня обвиняют».
Отметим, что источник в палестинской службе безопасности сообщил «Аль-Монитор», что освобождение Абу Тира стало еще одним признаком прогресса в контактах между Израилем и ХАМАСом по долгосрочному соглашению в секторе Газа. Согласно источнику, руководство движения понимает, что оно играет с огнем с тех пор, как Израиль угрожал широкомасштабным наступлением на Газу после ракетного обстрела 11 сентября города Ашдод во время предвыборного митинга премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Под посредничеством Египта и после предупреждений лидерам ХАМАС стороны возобновили переговоры о договоренностях, достигнутых ими в прошлом, что привело к ослаблению израильских ограничений и восстановлению спокойствия.
По мнению Шломи Эльдара - обозревателя газеты Israel Pulse от Al-Monitor, хотя Израилю и ХАМАСу еще предстоит прийти к постоянному пониманию, но стороны, похоже, продвигаются к соглашению и делают жесты доброй воли - до следующего противостояния.