Тегеран приблизился к оружейному урану

Глава организации по атомной энергии Ирана, Али Акбар Салехи заявил иранскому государственному телевидению, что в ближайшие недели будет открыт массив из 30 центрифуг IR-6.
В соответствии с условиями соглашения 2015 года, от которого США в одностороннем порядке отозвали более года назад, Иран обязался не использовать этот массив до конца 2023 года.
Иран неуклонно усиливал нарушения ядерного соглашения, так как он подталкивает своих европейских партнеров к тому, чтобы обойти санкции США, которые не позволяют ему продавать нефть за границу и наносят ущерб экономике Ирана.
Отметим, что, по словам Салехи, Иран в настоящее время производит до шести килограммов обогащенного урана в день.
«Это означает, что мы восстановили потенциал предварительной сделки», - сказал он.
В сентябре Иран открыл серию из 20 центрифуг IR-6, которые могут производить обогащенный уран в 10 раз быстрее, чем IR-1, который Иран уже использовал.