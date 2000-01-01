13.10 18:33 MIGnews.com

Санкции не изменят позицию Турции в Сирии

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Анкара не боится санкций. В противном случае не начала бы антитеррористическую операцию «Источник мира» в Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкой службе радиостанции Deutsche Welle.По словам главы дипломатии, ситуация у южных границ страны представляет жизненно важное значение для национальных интересов Турции.Комментируя передачу президентом США Дональдом Трампом Минфину полномочий на введение санкций в отношении Анкары, глава внешнеполитического ведомства Турции сказал: «Мы и раньше становились свидетелями того, что язык санкций ни к чему не приводит. США уже вводили санкции в отношении Анкары, в частности, глав МВД и Минюста Турции. Анкара ответила зеркально и также ввела ограничения. И так будет впредь!».Чавушоглу подчеркнул, что США следует выполнять данные обещания, не вводить санкции или озвучивать угрозы в адрес Анкары.«Ни одной стране мира не под силу разрушить турецкую экономику. Те, кто пытался нанести ущерб экономике Турции путем манипуляций на валютном рынке, сами понесли крупный убытки от попыток изменения курса турецкой лиры», - сказал далее глава дипломатии.По его словам, США должны отказаться от поддержки террористической организации YPG/PKK.«Лучшее, что сейчас могут сделать американцы – вывести отряды террористов YPG из зоны проведения операции «Источник мира». Турция не будет вести диалог с террористами и не примет предложение Вашингтона о посредничестве по данному вопросу. Единственным выходом для террористов является отказ от вооруженного противостояния», - сказал турецкий министр.Чавушоглу отметил, что поддержку террористам в Сирии оказывают также некоторые европейские страны, в частности, Франция.«Имеют место попытки раздела Сирии и создания для террористов государственного образования. Турция разрушила эти планы и пойдет до конца в данном вопросе», - подчеркнул министр.Отметим, что касаясь участи террористов ДАЕШ из числа иностранных граждан, схваченных на территории Сирии, Чавушоглу сказал: «Если это граждане Турции, то они будут незамедлительно доставлены в страну, если речь идет о других странах, то мы начнем контактировать с соответствующими инстанциями из-за рубежа. Если не примут, то будет продолжать держать их Сирии. Иностранцев могут судить в любой другой стране. Подобный механизм существует».