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США осуществляют запланированный вывод войск из Сирии 13.09 13:39   MIGnews.com

США осуществляют запланированный вывод войск из Сирии

Пентагон опроверг публикацию New York Times о готовящейся переброске 150 военных на северо-восток Сирии.

"Изменений в численности американского контингента в Сирии нет. Численность военнослужащих определяется в зависимости от конкретной ситуации на местах", – сказал "Анадолу" представитель оборонного ведомства США, капитал Шон Робертсон.

По словам Робертсона, оборонное ведомство США выполняет поручение президента Дональда Трампа о "скоординированном выводе войск из Сирии".

Отметим, что представитель Пентагона рассказал об активных совместных шагах с Турцией по формированию условий для реализации "оборонного механизма" в Сирии.
Ранее СМИ распространили кадры совместного патрулирования сирийских районов американскими военными и террористами YPG/PKK.


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