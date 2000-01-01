13.06 17:35 MIGnews.com

"Брак по расчету" между Китаем и Россией зависит от США

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Пока Дональд Трамп принимал тост за королеву Елизавету II и говорил о давних связях между США и Великобританией как о «величайшем союзе, который когда-либо знал мир», почти в 2000 милях от него в Москве две другие глобальные державы налаживали свои особые отношения - тот, который будет иметь глубокие, долгосрочные последствия для остального мира.На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин принял президента Китая Си Цзиньпина. Похвала Си в его адрес была невероятной. «У меня более тесные отношения с президентом Путиным, чем с другими зарубежными коллегами. Он мой лучший и самый близкий друг», - сказал он.Наряду с торговыми соглашениями, с примерно на 20 миллиардами долларов, подписанными в России, и растущими технологическими и военными связями - китайский телекоммуникационный гигант Huawei, получивший широкую известность, будет развивать мобильную сеть 5G в России - очевидно, что это не просто необыкновенно теплые слова.С одной стороны, это углубление отношений является ответом на давление США.Но альянс Китая и России - это нечто большее. Это способ распространения своих собственных сообщений в мире, в котором баланс сил меняется.В военной сфере обе страны тесно сотрудничают, выполняя совместные учения, в то время как Россия также продала передовое вооружение китайцам. За год до того, как Дональд Трамп был избран президентом США, Россия превзошла Саудовскую Аравию как крупнейшего поставщика нефти в Китай. Строительство газопровода «Сила Сибири», по которому ежегодно в Китай будет поступать миллиарды кубометров газа, началось в 2012 году.Коммерция связывает все это вместе. Два года назад двусторонняя торговля перешла 100 миллиардов долларов. Россия и Китай надеются удвоить эту сумму к следующему году. Тем не менее, реальный приз, который они оба ищут, еще больше. Это, по сути, фрагментация мирового порядка во главе с США.Если бы Китай и Россия могли узурпировать доллар и справиться с реакцией США, это дало бы сигнал другим странам, что увеличение их запасов иностранных резервов в других валютах или поиск валютных свопов не вызовет немедленной ответной реакции США.В иностранных делах у них также есть общие цели. Оба имеют право вето в Совете Безопасности ООН и часто работают согласованно, уравновешивая тенденцию к тому, чтобы США и Великобритания, которые также имеют право вето, голосовали вместе.У них есть общие позиции по некоторым ключевым вопросам внешней политики, например, неприязнь к попыткам Запада свергнуть Башара Асада в Сирии и Николаса Мадуро в Венесуэле. Они также обладают растущей силой над опасными точками вспышки, такими как Северная Корея.Сегодня Китай находится на пути к тому, чтобы стать мировой сверхдержавой, обладающей соразмерной экономической и военной мощью. Россия, являющаяся важной военной силой, страдает от крайне слабой экономики и сокращающегося населения. В одиночку этих факторов достаточно, чтобы создать серьезные различия во взглядах и мнениях.В то время как обе страны надеются построить новое глобальное будущее вместе, непримиримые различия могут разлучить ихЕсли, когда и как начнут проявляться трещины, будет зависеть то, как США решат реагировать на растущие отношения России и Китая. Политические решения из Вашингтона могут выделить их или объединить. В конце концов, обе стороны могут многое выиграть - и некоторые браки по расчету длятся долго.