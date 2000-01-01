13.06 17:25 MIGnews.com

Аятолла Хаменеи отказал США в доверии

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Как сообщают СМИ, лидер исламской революции Ирана аятолла Хаменеи в четверг утром на встрече с премьер-министром Японии и сопровождающей его делегацией заявил: "ИРИ не питает абсолютного никакого доверия к США, и горький опыт переговоров с американцами в рамках СВПД не повторится, поскольку никакими переговорами волю свободолюбивого и сознательного народа изменить нельзя".В начале этой встречи премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил аятолле Хаменеи, что он привез с собой послание от президента США Дональда Трампа.В ответ на это верховный лидер ИРИ сказал: "Мы не сомневаемся в Вашей искренности и доброжелательности, но что касается президента США, то я лично считают, что Трамп не заслуживает обмена посланиями, и поэтому никакого ответа для него не будет".Он также со ссылкой на высказывание Трампа о том, что он якобы не добивается смены режима в Иране, подчеркнул: "Наша проблемами с американцами заключается вовсе не в вопросе смены режима. Они даже, если бы имели такое намерение, не смогли бы его реализовать, подобно тому как предыдущие администрации в США не раз пытались уничтожить исламскую республику в Иране, но ничего не добились".Далее, Хаменеи, отвечая на высказывание японского премьера о решимости США не допустить разработки ядерного оружия в Иране, добавил: "Мы выступает в принципе против ядерного оружия как запрещенного исламским шариатом, но американцам следует понять, что, если бы мы хотели разработать ядерное оружие, США никак не смогли бы помешать этому!".Лидер исламской революции, коснувшись переговоров с США в рамках СВПД, заметил: "После заключения соглашения первым, кто нарушил договоренность, был президент Обама, который больше всех настаивал на переговорах с нами".В ответ на опубликованное заявление Трампа о том, что "переговоры с США принесут прогресс Ирану", он сказал: "Мы добиваемся прогресса благодаря воле Господа, без каких-либо переговоров с США, даже в условиях санкций".