13.06 17:19 MIGnews.com

Верховный суд ЕС занялся израильскими продуктами

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Европейский суд рассматривает просьбу высшего трибунала Франции о разъяснении правил маркировки товаров с Западного берега, включая аннексированный Восточный Иерусалим, который международное сообщество считает оккупированными палестинскими землями, а также Голанские высоты, которые Израиль отобрал у Сирии в 1967 году.Старший советник верховного суда ЕС адвокат Джерард Хоган заявил в четверг, что его юридический совет заключается в том, что продукты с оккупированных Израилем территорий должны быть четко обозначены как таковые, чтобы избежать введения в заблуждение потребителей.В юридической консультации в суде Хоган сказал, что в соответствии с правилами ЕС на этикетках должно быть четко указано, происходит ли продукция с оккупированных территорий и, в частности, если она поступает из израильских поселений в этих районах.В 2016 году Франция опубликовала руководящие принципы, в которых говорится, что продукты из израильских поселений на Западном берегу и Голанских высотах должны иметь ярлыки, указывающие их точное происхождение, но это было оспорено Организацией Juive Europeene (Европейская еврейская организация) и компанией Psagot, которая управляет виноградниками в оккупированных районах. территорий.Проведя сравнение с тем, как многие европейцы бойкотировали южноафриканские товары во время апартеида, Хоган сказал, что люди теперь могут предпочесть избегать товаров из определенной страны, «потому что она проводит определенную политическую или социальную политику, которую потребитель считает неприемлемой или даже противной».«Отсутствие указания страны происхождения или места происхождения товара, происходящего на территории, оккупированной Израилем, и, в любом случае, колонии или поселения, может ввести потребителя в заблуждение относительно истинной страны происхождения или места происхождения. еды», - сказал он.Французское постановление 2016 года вызвало гневный ответ Израиля, который обвинил Париж в содействии бойкоту еврейского государства и двойных стандартов, игнорируя другие территориальные споры по всему миру.Основной дипломатический скандал разразился между ЕС и Израилем в 2015 году, когда Брюссель разработал правила, которые фактически объявили, что продукты из поселений должны быть маркированы как таковые по всему блоку.Европейский Суд не обязан следовать совету адвоката Джерарда Хогана, но юридические заключения бывшего ирландского судьи считаются весьма влиятельными в этом судебном органе.