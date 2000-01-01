13.04 13:55 MIGnews.com

"Холодно", "жарко"

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Как сообщают СМИ, сразу за "ледяными" переговорами в Москве министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с секретарем Госдепа США Рексом Тиллерсоном, в столицу России прибудут на встречу главы МИД Ирана и Сирии. Ожидается, что атмосфера на этих переговорах будет более теплой.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник заявила, что Мухаммад Джавад Зариф, Валит аль-Муаллим главы МИД Ирана и Сирии в конце этой недели прибудут в Москву для участия в совместной встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. По ее словам, они будут обсуждать ситуацию в Сирии.Она пояснила, что основной темой совместного заседания глав МИД трех стран будет обсуждение ситуации в Сирии учитывая ракетную атаку США на эту страну.Очевидно что не останутся без обсуждения и состоявшиеся переговоры с секретарем Госдепа США.