13.03 13:01 MIGnews.com

«Братья-мусульмане распространяют коронавирус»

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Активисты приводят несколько примеров аналогичных обвинений, выдвинутых против «Братьев-мусульман», в том числе блокирование дождевой канализации, повышение цен на лимоны и овощи и проведение бэби-бума.Египетский министр пожертвований вызвал широкую полемику после того, как заявил, что «Братья-мусульмане» стремятся распространить коронавирус среди военнослужащих, полиции, судебных органов и представителей СМИ.По сообщению МЕМО, история началась два дня назад, когда министр благотворительности Мухаммад МухтарДжума заявил, что « организации Братьев-мусульман » утратили душевное равновесие и достигли беспрецедентного уровня преступности за пределами человеческого восприятия и стали глобальной угрозой.Мы призываем весь мир признать тревожную правду Братства, поскольку некоторые из его преступных элементов требуют распространения коронавируса среди невинных людей ».Джума сказал в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства: «Некоторые члены шальной организации призвали своих коллег, инфицированных коронавирусом, распространить его среди сотрудников армии, полиции, судебных органов и представителей СМИ, а также остальным ни в чем не повинным гражданам, что отражает крайнее состояние психического, психологического и человеческого дисбаланса Братства».Заявление было тепло встречено в Палате представителей, так как Махмуд Хусейн, представитель парламентского комитета по делам молодежи и спорта, заявил о своей поддержке заявления Джумы, сказав:«Мы все должны играть определенную роль в распространении этих важных и неотложных посланий министра. вклада всему миру. Международная террористическая организация «Братьев-мусульман» представляет собой неминуемую угрозу международному миру и безопасности ».