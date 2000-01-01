13.03 12:01 MIGnews.com

Эксперт: Иран не принимает своевременные меры для COVID-19

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Иранские власти не смогли эффективно осуществить карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщил в четверг иранский вирусолог, сообщает агентство Anadolu.Должностные лица должны были принять строгие меры, прежде чем вирус, известный как COVID-19, распространился по всей стране, сообщил агентству Anadolu Хосейн Кейвани, профессор кафедры вирусологии Медицинского университета Ирана в Тегеране .«Правительству не удалось изолировать и дезинфицировать все города, пока не стало слишком поздно», - сказал Кейвани. «Мы должны соблюдать правила здоровья, чтобы защититься от болезни».Подчеркнув, что почти 1000 человек ежедневно проходят тестирование на вирус в своей больнице, Кейвани сказал, что чиновники здравоохранения точно не знают, сколько людей заразились, потому что у Ирана нет возможности проверить миллионы людей.Односторонние санкции США в отношении Ирана напрямую не влияют на борьбу с вирусом, поскольку санкции не влияют на процессы диагностики и лечения.Иран является одной из наиболее пострадавших от вируса стран, число погибших продолжает расти.Число погибших в результате вспышки коронавируса в Иране возросло до 429, сообщило государственное телевидение в четверг.Власти заявили, что за последние 24 часа погибло 75 человек, число подтвержденных случаев возросло до более чем 10000, сообщает государственное телевидение со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения Киануша Джаханпур.