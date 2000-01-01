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В Албании иранские диссиденты готовят революцию | Фото:13.03 11:13   MIGnews.com

В Албании иранские диссиденты готовят революцию

В сверкающем комплексе, построенном с нуля на склоне холма, тысячи иранцев посвящают свои часы свержению режима в Тегеране на расстоянии 3000 километров от Ирана.
Они верят, что конец их ссылки близок.

«Я думаю, что этот год будет очень решающим», - говорит Зохре Ахиани, 56-летний мэр «Ашрафа 3», мини-города с населением около 2800 иранцев из оппозиционного движения Народной организации моджахедов Ирана (PMOI). ,

Диссиденты надеются, что наступление кризисов на их родине, от все более жестких санкций США до недавних антиправительственных протестов и нового коронавируса, который заразил высших должностных лиц. поможет их делу.

Решение Тираны укрыть диссидентов, которое, по ее словам, является гуманитарной миссией в соответствии с албанской традицией гостеприимства, привело к опасениям возможных нападений мести со стороны Ирана.  

Албания недавно выслала нескольких иранских дипломатов, а в прошлом году она утверждала, что сорвала заговор, поддерживаемый Тегераном, для нападения на PMOI. В январе верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил Албанию «истинно злой и порочной европейской страной» для приема «предателей». Но диссиденты не планируют оставаться здесь надолго.

«Мы установили дружеские отношения с Албанией и ее народом», - сказал Мохаммад Мохадессин, официальный представитель Национального совета сопротивления Ирана (NCRI), зонтичной оппозиционной группы, в которую входит PMOI.

«Но наше желание, а также наша оценка - мы скоро вернемся».


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