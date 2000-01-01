13.03 11:13 MIGnews.com

В Албании иранские диссиденты готовят революцию

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В сверкающем комплексе, построенном с нуля на склоне холма, тысячи иранцев посвящают свои часы свержению режима в Тегеране на расстоянии 3000 километров от Ирана.Они верят, что конец их ссылки близок.«Я думаю, что этот год будет очень решающим», - говорит Зохре Ахиани, 56-летний мэр «Ашрафа 3», мини-города с населением около 2800 иранцев из оппозиционного движения Народной организации моджахедов Ирана (PMOI). ,Диссиденты надеются, что наступление кризисов на их родине, от все более жестких санкций США до недавних антиправительственных протестов и нового коронавируса, который заразил высших должностных лиц. поможет их делу.Решение Тираны укрыть диссидентов, которое, по ее словам, является гуманитарной миссией в соответствии с албанской традицией гостеприимства, привело к опасениям возможных нападений мести со стороны Ирана.Албания недавно выслала нескольких иранских дипломатов, а в прошлом году она утверждала, что сорвала заговор, поддерживаемый Тегераном, для нападения на PMOI. В январе верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил Албанию «истинно злой и порочной европейской страной» для приема «предателей». Но диссиденты не планируют оставаться здесь надолго.«Мы установили дружеские отношения с Албанией и ее народом», - сказал Мохаммад Мохадессин, официальный представитель Национального совета сопротивления Ирана (NCRI), зонтичной оппозиционной группы, в которую входит PMOI.«Но наше желание, а также наша оценка - мы скоро вернемся».