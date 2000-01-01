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kremlin.ru 13.03 14:39   MIGnews.com

Прогресс нам только снится

По сообщению русская службы "Голоса Америки", пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN заявил, что через почти два месяца после прихода к власти президента Дональда Трампа Москва пока не видит признаков прогресса в отношениях с США. Он сказал, что у России пока нет понимания, когда может начаться диалог между двумя странами.

Говоря о санкциях по отношению к России, введенных Соединенными Штатами, Песков отметил, что "Россия никогда не будет инициировать включение вопроса [о снятии санкций] в повестку дня"

В ходе интервью Песков выразил сожаление в связи с тем, что Россию, по его словам, "демонизируют". Более того, пресс-секретарь российского президента заявил, что Америка "унижает себя", предполагая, что зарубежное государство обладает силой, достаточной для того, чтобы вмешаться в избирательный процесс в Соединенных Штатах. "Америка – огромная страна, страна номер один в мире, с очень, очень стабильной политической традицией", – констатировал Песков. "Мы никогда не позволим никому совать нос в наши внутренние дела, но мы придерживаемся аналогичного подхода, и тогда, когда дело касается других стран", – заявил Дмитрий Песков.

Относительно встречи президентов России и США, пресс-секретарь сообщил:
"Если мы не договоримся о раннем саммите, то, предположительно, мы можем ожидать, что они встретятся на саммите G20 в Гамбурге в начале июля, так как это будет первое мероприятие, где они будут вместе находиться".
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