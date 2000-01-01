Вашингтон разделяет обеспокоенность Анкары по Идлибу
США со всей серьезностью относятся к озабоченностям Турции вопросами своей безопасности на фоне последних событий в сирийской провинции Идлиб, заявил зампомощника госсекретаря США в бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента Кристофер Робинсон.
«Хотя у нас есть некоторые разногласия с правительством Турции по определенным вопросам, мы сотрудничаем с ними, потому что мы серьезно относимся к их проблемам безопасности», - сказал Робинсон, выступая в Комитете Сената по внешней политике.
«Турция является ключевым союзником НАТО и ключевым игроком в вопросах региональной безопасности. Мы продолжаем взаимодействовать с ними», - добавил дипломат.
Он напомнил, что «Турция недавно потеряла много военных в Сирии в результате атак режима Асада, поддерживаемого Россией».
Робинсон также отметил, что Турция призывает Россию к выполнению своих обязательства в рамках договоренностей по Сирии
«Россия не выполняет свои обязательства. Это постоянная проблема. Они говорят одно, а делают совсем другое», - добавил он.
Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщало, что в результате артобстрела сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять получили ранения.
«Турецкие военнослужащие, направленные на северо-запад Сирии с целью предотвращения боев и гуманитарной драмы в Идлибе, обеспечения безопасности границ Турции, 10 февраля подверглись артобстрелу. Турецкая армия нанесла ответный удар по району обстрела. Кровь турецких военных не осталась неотмщенной», - говорилось в сообщении.
В оборонном ведомстве отметили, что Анкара внимательно отслеживает происходящее в регионе.
«Турция является ключевым союзником НАТО и ключевым игроком в вопросах региональной безопасности. Мы продолжаем взаимодействовать с ними», - добавил дипломат.
Он напомнил, что «Турция недавно потеряла много военных в Сирии в результате атак режима Асада, поддерживаемого Россией».
Робинсон также отметил, что Турция призывает Россию к выполнению своих обязательства в рамках договоренностей по Сирии
«Россия не выполняет свои обязательства. Это постоянная проблема. Они говорят одно, а делают совсем другое», - добавил он.
Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщало, что в результате артобстрела сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять получили ранения.
«Турецкие военнослужащие, направленные на северо-запад Сирии с целью предотвращения боев и гуманитарной драмы в Идлибе, обеспечения безопасности границ Турции, 10 февраля подверглись артобстрелу. Турецкая армия нанесла ответный удар по району обстрела. Кровь турецких военных не осталась неотмщенной», - говорилось в сообщении.
В оборонном ведомстве отметили, что Анкара внимательно отслеживает происходящее в регионе.