13.02 19:52 MIGnews.com

Вашингтон разделяет обеспокоенность Анкары по Идлибу

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США со всей серьезностью относятся к озабоченностям Турции вопросами своей безопасности на фоне последних событий в сирийской провинции Идлиб, заявил зампомощника госсекретаря США в бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента Кристофер Робинсон.«Хотя у нас есть некоторые разногласия с правительством Турции по определенным вопросам, мы сотрудничаем с ними, потому что мы серьезно относимся к их проблемам безопасности», - сказал Робинсон, выступая в Комитете Сената по внешней политике.«Турция является ключевым союзником НАТО и ключевым игроком в вопросах региональной безопасности. Мы продолжаем взаимодействовать с ними», - добавил дипломат.Он напомнил, что «Турция недавно потеряла много военных в Сирии в результате атак режима Асада, поддерживаемого Россией».Робинсон также отметил, что Турция призывает Россию к выполнению своих обязательства в рамках договоренностей по Сирии«Россия не выполняет свои обязательства. Это постоянная проблема. Они говорят одно, а делают совсем другое», - добавил он.Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщало, что в результате артобстрела сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять получили ранения.«Турецкие военнослужащие, направленные на северо-запад Сирии с целью предотвращения боев и гуманитарной драмы в Идлибе, обеспечения безопасности границ Турции, 10 февраля подверглись артобстрелу. Турецкая армия нанесла ответный удар по району обстрела. Кровь турецких военных не осталась неотмщенной», - говорилось в сообщении.В оборонном ведомстве отметили, что Анкара внимательно отслеживает происходящее в регионе.«Турция является ключевым союзником НАТО и ключевым игроком в вопросах региональной безопасности. Мы продолжаем взаимодействовать с ними», - добавил дипломат.Он напомнил, что «Турция недавно потеряла много военных в Сирии в результате атак режима Асада, поддерживаемого Россией».Робинсон также отметил, что Турция призывает Россию к выполнению своих обязательства в рамках договоренностей по Сирии«Россия не выполняет свои обязательства. Это постоянная проблема. Они говорят одно, а делают совсем другое», - добавил он.Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщало, что в результате артобстрела сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять получили ранения.«Турецкие военнослужащие, направленные на северо-запад Сирии с целью предотвращения боев и гуманитарной драмы в Идлибе, обеспечения безопасности границ Турции, 10 февраля подверглись артобстрелу. Турецкая армия нанесла ответный удар по району обстрела. Кровь турецких военных не осталась неотмщенной», - говорилось в сообщении.В оборонном ведомстве отметили, что Анкара внимательно отслеживает происходящее в регионе.