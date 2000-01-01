13.02 19:02 MIGnews.com

Около 250 млн детей живут в странах, затронутых конфликтами

Поделиться

Все по теме

Комментарии





«Дети в возрасте до 18 лет составляют более 50 процентов населения большинства стран, где идет война. Они относятся к одной из наиболее уязвимых групп населения, неспособных защитить себя от последствий конфликтов», - сказал генсек ООН Антонио Гутерриш, выступая на заседании Совбеза.По словам Гутерриша, только в 2018 году были убиты или покалечены 12 тысяч несовершеннолетних – это самые страшные цифры с 1996 года, когда Генеральная Ассамблея приняла решение учредить пост Специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах.«В том же 2018 году было зафиксировано 24 тысячи нарушений в отношении детей. Точных данных за 2019 год пока нет, но ситуация отнюдь не улучшилась»,- отметил генсек ООН.По его словам, нападения на больницы и школы продолжаются.«В результате - дети лишены возможности учиться и лечиться. Они вынуждены покидать свои дома и искать безопасное убежище, но им это удается не всегда. Детей вербуют в солдаты, эксплуатируют, используют в качестве сексуальных рабов и привлекают к совершению терактов»,- добавил Гутерриш.