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Израиль `отмел` список ООН | Фото:13.02 18:00   MIGnews.com

Израиль "отмел" список ООН

Израиль отклонил как «позорную» публикацию ООН списка 112 компаний, которые ведут бизнес в поселениях, в то время как палестинцы приветствовали его долгосрочное освобождение как «победу международного права».

Список, опубликованный отделением ООН по правам человека, включает ряд крупных международных компаний, включая Airbnb, TripAdvisor, Booking.com и Motorola Solutions.

Публикация «является позорной сдачей давлению со стороны стран и организаций, которые хотят навредить Израилю», заявил в заявлении министр иностранных дел Израиля Кац.

Он отметил, что многие страны выразили обеспокоенность по поводу списка, составленного офисом главы ООН по правам человека Мишель Бачелет по мандату резолюции Совета по правам человека 2016 года.

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малки приветствовал публикацию как «победу международного права и дипломатических усилий».

Официальные лица Израиля выразили обеспокоенность тем, что список ООН будет использован для оправдания широкомасштабного бойкота частного сектора страны. Они также более широко ставят под сомнение легитимность Совета по правам человека. Израиль является единственной страной с отдельным пунктом повестки дня в Совете, что означает, что поведение еврейского государства автоматически обсуждается на каждой сессии. Соединенные Штаты, которые больше не считают поселения незаконными, вышли из Совета, частично из-за своего отношения к Израилю.


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