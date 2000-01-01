13.02 16:38 MIGnews.com

Пентагон запросил $200 млн для сил, поддерживаемых в Сирии

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Пентагон обнародовал бюджетный запрос на 2021 финансовый год, в котором запросил 200 миллионов долларов на нужды сил, поддерживаемых США в Сирии.Средства пойдут на вооружение и обеспечение боеприпасами боевиков YPG/PKK.«В связи с продолжающимся сокращением американского контингента в Сирии, Пентагон планирует сформировать 10-тысячную группировку боевиков, которых будут обучать американские инструкторы, что позволит восполнить "брешь в сфере безопасности". После обеспечения безопасности в регионе и завершения операций против ДЕАШ, боевики будут задействованы в рейдах по обеспечению безопасности в регионе», - говорится в докладе Пентагона.Пентагон планирует направить эти средства на обучение и вооружение не только так называемых «Сирийских демократических сил», костяк которых составляют бовики YPG/PKK, но и оппозиционной группировки «Магавир ат-Тавра» (Muğavir et-Tavra) в районе Аль-Танф на юго-востоке Сирии.По завершении операций против ДЕАШ, из боевиков YPG/PKK будет сформирована так называемые «группа зачистки». Они будут проводить рейды с целью «контроля и безопасности» в регионе.Так называемая «группа зачистки» будет состоять из пяти групп «спецназа» общей численностью в 1120 боевиков и одного «Антитеррористического отряда» (Hezen Anti-Terör (HAT)) из 600 боевиков. Общая численность «группы зачистки» составит 1720 человек.Кроме того, Пентагон намерен в течение двух лет сформировать, обучать и снабжать вооружением так называемые «Внутренние силы безопасности» из 4 тысяч человек.Над этим планом Пентагон работает уже много лет, костяк группировки будут также составлять боевики YPG/PKK. Эти силы наряду с патрулированием региона создадут блок-посты на территориях между населенными пунктами, будут проводить небольшие рейды в городах.Кроме того, из боевиков YPG/PKK будут сформированы «Региональные силы внутренней безопасности», которые будут дислоцированы в определенных районах населенных пунктах. Эти силы будут контролировать и местные тюрьмы.Ранее США сообщали, что намерены обучить 45 тысяч боевиков на северо-востоке Сирии.Привлекло внимание и то, что Пентагон намерен увеличить число боевиков оппозиционной группы «Магавир ат-Тавра» на базе Аль-Танф с 300 до 500.Запрошенные 200 млн долларов Пентагон планирует распределить следующим образом – 94,3 млн долларов выделены на обучение и вооружение боевиков, 53,7 млн на логистические и другие расходы, 48 млн на плату боевикам, 1 млн на улучшение инфраструктуры, 3 млн на техническое обслуживание.Боевикам YPG/PKK и боевикам «Магавир ат-Тавра» будут поставлены 442 винтовки, 860 пистолетов, 296 ножей, 28 снайперских винтовок, и около 3 млн боевых пуль различного калибра.В списке вооружения, которым планируется снабжать боевиков, нет тяжелого вооружения. Боевики получат 121 транспортное средство и 574 бронеавтомобилей, бронетранспортеры, грузовики, автомобили скорой помощи, топливо и цистерны с водой.Пентагон обеспечит боевиков сотней различных видов снаряжения, в том числе военными формами, касками, камерами слежения, рациями, компьютерами.Из выделенных на логистические и другие расходы 53,7 млн долларов 4 млн долларов будут выделены на помощь боевикам «Магавир ат-Тавра», остальная - на логистические расходы в подконтрольных YPG/PKK территориях.В 2020 году Пентагон запрашивал 550 млн долларов на военные расходы в Сирии, из которых 250 млн долларов планировалось потратить на обеспечение безопасности границ в Сирии, 300 млн на обучение боевиков и их снабжение. Однако в итоге на обучение и снабжение боевиков в Сирии было выделено лишь 200 млн долларов.Бюджетный запрос Пентагона будет представлен на рассмотрение Конгресса. Комитеты по вооруженным силам Палаты представителей и Сената изучат этот запрос и подготовят два отдельных проекта документа под названием «Закон о полномочиях в целях обороны».