13.02 14:52 MIGnews.com

США и межсирийская встреча в Астане

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США выступят в роли наблюдателей на предстоящей в Астане встрече по Сирии 15 февраля. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Михаил Богданов."В качестве наблюдателя рассчитываем на приезд представителя Соединённых Штатов Америки", — приводит РИА Новости слова Богданова.При этом он не уточнил, кто именно будет представлять Вашингтон, отметив, что "в прошлый раз это был посол, сейчас США будут решать, кто их представит".Ранее в МИД Казахстана сообщили, что на встречу в Астане по Сирии, которая запланирована на 15—16 февраля, приглашены делегации Дамаска, вооружённая оппозиция Сирии, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а также представители США и Иордании.Отметим, что в интервью, опубликованном в субботу, президент Сирии Башар Асад сказал что предвидит сотрудничество с администрацией Трампа и однажды может даже одобрить размещение американских солдат в стране, - передает Рик Гладстоун в The New York Times.