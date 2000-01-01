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США и межсирийская встреча в Астане 13.02 14:52   MIGnews.com

США и межсирийская встреча в Астане

США выступят в роли наблюдателей на предстоящей в Астане встрече по Сирии 15 февраля. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Михаил Богданов.

"В качестве наблюдателя рассчитываем на приезд представителя Соединённых Штатов Америки", — приводит РИА Новости слова Богданова.

При этом он не уточнил, кто именно будет представлять Вашингтон, отметив, что "в прошлый раз это был посол, сейчас США будут решать, кто их представит".

Ранее в МИД Казахстана сообщили, что на встречу в Астане по Сирии, которая запланирована на 15—16 февраля, приглашены делегации Дамаска, вооружённая оппозиция Сирии, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а также представители США и Иордании.

Отметим, что в интервью, опубликованном в субботу, президент Сирии Башар Асад сказал что предвидит сотрудничество с администрацией Трампа и однажды может даже одобрить размещение американских солдат в стране, - передает Рик Гладстоун в The New York Times.
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