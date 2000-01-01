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Трамп за расширение НАТО на Ближний Восток | Фото:13.01 14:02   MIGnews.com

Трамп за расширение НАТО на Ближний Восток

Как сообщает Reuters, Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за расширение сферы деятельности НАТО на ближневосточные страны, в то время как Соединенные Штаты стремятся сократить свое военное присутствие за рубежом.

«Я считаю, что НАТО следует расширяться, и нам следует включить и Ближний Восток, – сказал президент, выступая в Белом доме. – В настоящий момент все бремя ложится на нас, и это несправедливо».

Трамп подчеркнул, что группировка «Исламское государство» представляет собой международную проблему, в борьбе с которой следует участвовать и другим странам. «Мы можем вернуться домой, по больше части, и использовать НАТО, – сказал он. – Мы поймали ИГ, мы оказали Европе большую услугу».

Трамп не раз критиковал НАТО, настаивая, что Европа должна вносить более весомый вклад в коллективную оборону и идти на уступки США в сфере торговли.

Президент в шутку предложил переименовать альянс в НАТО-БВ (НАТО плюс Ближний Восток).
По словам Трампа, он озвучил эту идею в телефонной беседе с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

По заявлению Белого дома, Трамп в разговоре со Столтенбергом «подчеркнул важность усиления роли НАТО в предотвращении конфликтов и поддержания мира на Ближнем Востоке».

Постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон со своей стороны отметила, что борьба с «Исламским государством» имеет большое значение как для США, так и для их союзников по НАТО.

«Я думаю, президент хотел бы, чтобы больше наших союзников сотрудничали с нами в Ираке, – сказала она в эфире CNBC. – Это нужно будет обсудить в Североатлантическом совете и решить, что нужно прилагать больше усилий».


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