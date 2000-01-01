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Иранские ополченцы обвиняются в ужасной резне в Сирии | Фото:13.01 13:01   MIGnews.com

Иранские ополченцы обвиняются в ужасной резне в Сирии

Сирийские активисты сообщили, что в результате резни в районе Маадана, расположенного между Раккой и Дейр-эз-Зуром в восточной части Сирии, был убит 21 пастух.

Резня произошла через два дня после убийства иранского командира Касема Сулеймани в результате авиаудара США возле аэропорта Багдада в Ираке.

Район, где произошла бойня, находится под контролем сирийского режима. Сирийские страницы Facebook и новостные сайты обвинили в массовых убийствах иранских боевиков, которые имеют ощутимое присутствие в контролируемых режимом районах восточной Сирии.

СМИ процитировали местных жителей, сказавших, что бойня была совершена из мести за смерть Сулеймани.

Он был описан как «архитектор» сирийского конфликта - из-за ключевой роли, которую его ополченцы сыграли в поддержке Асада, - и его смерть привела к гневу в кругах сторонников режима.

Сирийская сеть по правам человека заявила, что среди жертв были трое детей.

Наввар Сабан, исследователь из Центра стратегических исследований Сирийского Омрана, сказал панарабской газете Al-Quds Al-Arabi, что иранские ополченцы, скорее всего, были ответственны за резню.

Он сказал, что иранские ополченцы использовали контрольно-пропускной пункт в Маадане между контролируемыми режимом районами и районами, которые удерживались под руководством курдских сирийских демократических сил, и оставались в этом районе после закрытия контрольно-пропускного пункта.

Сулеймани, командующий заграничным контингентом Корпуса стражей иранской революции (КСИР), сыграл ключевую роль в сохранении режима Башара Асада в Сирии , привлекая шиитских боевиков из Ирана, Ливана, Ирака, Афганистана и Пакистана. бороться за сирийского диктатора.

Сирийцы обвинили его в гибели десятков тысяч людей в ходе девятилетнего конфликта в стране, и многие праздновали его смерть.


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