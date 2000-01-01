13.01 12:01 MIGnews.com

Разборки в ФАТХ накануне выборов

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Возможность проведения всеобщих выборов на палестинских территориях в 2020 году ускорила дискуссию в правящемдвижении ФАТХ о том, кто в конечном итоге заменит президента Махмуда Аббаса .Аналитик из Рамаллаха, пожелавший остаться неназванным, сказал Al-Monitor: «[Ключевые лидеры ФАТХ] больше заинтересованы в вопросе о правопреемстве, чем в выборах». Однако источник также заявил, что «лидеры ФАТХ понимают, что выборы, если они состоятся, могут быть сильным показателем того, какое крыло ФАТХ является самым сильным ».Аль-Монитор связался с различными аналитиками, экспертами, наблюдателями и активистами ФАТХ, чтобы получить представление о политической карте внутри ФАТХ, и на основании их ответов выяснилось, что две группы, вероятно, станут главными крыльями в движении после Аббас эпохи.Сам Аббас, похоже, поддерживает группу, возглавляемую заместителем лидера ФАТХ Махмудом аль-Алулом, членом Центрального комитета и бывшим губернатором Наблуса, ведущего палестинского города и делового центра. Другая группа возглавляется секретарем ФАТХ и бывшим главой Палестинской превентивной безопасности генерал-майором Джибрилом Раджубом, который также является членом Центрального комитета и главой Палестинской футбольной ассоциации.Фракция Алула, похоже, также пользуется поддержкой нынешнего премьер-министра Мохаммада Штайе; влиятельный министр по гражданским делам (то есть лицо, обвиняемое в непосредственном контакте с Израилем) Хуссейн Шейх, который также является членом Центрального комитета ФАТХ; и могущественный глава палестинской разведки Маджед Фарадж, который не является членом ЦК.В состав фракции Раджуба входят бывший посол Палестины в ООН Насер аль-Кудва , член Центрального комитета и племянник покойного президента Ясира Арафата, который активно поддерживает Газу, и Тауфик Тирави, бывший глава палестинской разведки и нынешний член Центрального комитета, который в настоящее время является управляет военным колледжем в районе Иерихона.Алула имеет мощную базу поддержки в Наблусе и северной части Западного берега, включая лагеря беженцев, в частности Балату, самый большой из лагерей на Западном берегу. Далал Саламе , единственная женщина-член влиятельного Центрального комитета, также является его сторонником.Тем временем Раджуб получил поддержку на юге Западного берега, особенно в районе Хеврона, а также среди жителей Газы, чьи лидеры в Фатхе поддерживают Кудву, и тех, кто поддерживает уволенного лидера Фатх Мохаммада Дахлана. Поддержка Дахланом Раджуба остается постояной из-за его токсичности в Фатхе, проистекающей из враждебности Аббаса к Дахлану . Аббас использовал все доступные правовые и политические средства, чтобы удержать Далана за пределами Фатха и вдали от оккупированных территорий.Марван Баргути, получивший наибольшее количество голосов на выборах в Центральный комитет ФАТХа 2016 года, публично заявил, что хочет баллотироваться в президенты, несмотря на то, что находится в тюрьме. Баргути выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2005 года, но, согласно источникам, близким к нему, которые требовали анонимности, он снял свое имя, будучи убежденным сделать это во время визита в тюрьму Дахлана, в то время высокопоставленного лидера ФАТХа.Часть обозревателей полагают, что Баргути выступит в поддержку Джибриля, который был одним из лидеров первой интифады, но ему еще предстоит отстоять свою позицию. Аббас пригласил жену Баргути, Фадву Баргути , адвоката, в президентский штаб в Рамаллахе 30 декабря, но что выяснилось во время визита, остается неизвестным.Официальное информационное агентство Вафа сообщило только о том, что дискуссии между двумя сторонами были сосредоточены на проблеме поддержки заключенных в свете попыток Израиля и США отказать палестинским заключенным в финансовой поддержке со стороны палестинского правительства. Однако, что вызвало интерес, были улыбки Фараджа и Шейха на официальной фотографии с Аббасом и Баргути.Некоторые наблюдатели утверждают, что сложившиеся в настоящее время расклады изменится, если будут проведены выборы, и утверждают, что задержка с опубликованием президентского указа, разъясняющего выборы, связана с опасением, что некоторые из близких соратников Аббаса могут не справиться с работой из-за «облаков коррупции и кумовства», окружающих его сторонников.Поляризация внутри ФАТХа не является чем-то новым, но она кажется более укоренившейся, чем в прошлом, из-за возраста Аббаса, которому сейчас 84 года, и огромной власти, связанной с тремя позициями, которые он монополизировал после смерти Арафата в 2004 году.