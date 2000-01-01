13.01 11:16 MIGnews.com

Могут ли в Гааге выдавать ордера на аресты израильтян?

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Газета Исраэль Ха Йом сообщает о том, что “с очень большой долей вероятности” международный уголовный суд (МУС) в Гааге начнет возбуждать расследования против израильтян.На заседании кабинета по безопасности правительства Израиля обсуждались различного рода устрашающие сценарии, в том числе и такие , как выдача трибуналом секретных ордеров на арест израильских должностных лиц за границей.Месяц назад прокурор международного трибунала в Гааге Пато Бенсуда рекомендовала начать расследования против израильтян по подозрению в совершении военных преступлений и преступлений против человечества.Также рекомендовано возбудить такие расследования в отношении членов ХАМАСа. Прокурор, Пато Бенсуда, потребовала, чтобы трибунал дал ей одобрение на подобные расследования в течение 120 дней.Некоторые специалисты предполагают, что «очень велика» вероятность того, что три судьи международного трибунала примут требования прокурора. За этим может последовать возбуждение дел против израильтян.Юристы подчеркивают, что речь идет о “немедленных рисках”. Они могут случиться просто в связи с открытием расследования - то есть, уже через 90 дней. Юристы говорят, что правительство должно подготовиться к “серьезным последствиям” при осуществлении подобного рода сценария.При этом никто не обращает внимания на то, что Международный уголовный суд (МУС) был учрежден на основе Римского статута. А это означает , что только ратификация Римского устава означает распространение компетенции действия МУС на государства, которые его ратифицировали. Следовательно, граждане Израиля не должны подвергаться уголовному расследованию в рамках этого суда.С другой стороны, Международный уголовный суд (МУС), в отличие от Международного суда ООН, не занимается спорами между двумя государствами. В компетенции МУС в Гааге – преследование в судебном порядке конкретных лиц, ответственных за военные преступления, геноцид и преступления против человечности. Поэтому аргумент о том, что ПНА не является государством и не может самостоятельно обращаться в МУС, выглядит не очень убедительно.Также большие проблемы могут возникнуть у чиновников, причастных к израильскому строительству в Иерусалиме, Иудее и Самарии. Над ними также нависает опасность ареста по секретным ордерам.Отметим, что израильские должностные лица, посещающие государства, подписавшие и ратифицировавшие договор о международном уголовном трибунале могут быть там задержаны и доставлены в суд в Гаагу. Речь идет о главах государства, командирах ЦАХАЛа, офицерах и солдатах принимавших участие в боевых действиях. Под такой же угрозой находятся те, кто принимал участие в подавлении мятежей ХАМАСа в приграничной с Газой зоне.Кроме того, существует потенциальная опасность - возможность того, что палестинцы и поддерживающие их организации начнут возбуждать иски против израильских компаний и тем самым причинят существенный ущерб. Иски могут выдвигаться против компаний “работающих на территории страны, совершившей военные преступления”. Также могут возникнуть серьезные проблемы с организацией в Израиле концертов иностранных исполнителей и международных спортивных соревнований.