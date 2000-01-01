Могут ли в Гааге выдавать ордера на аресты израильтян?
Газета Исраэль Ха Йом сообщает о том, что “с очень большой долей вероятности” международный уголовный суд (МУС) в Гааге начнет возбуждать расследования против израильтян.
На заседании кабинета по безопасности правительства Израиля обсуждались различного рода устрашающие сценарии, в том числе и такие , как выдача трибуналом секретных ордеров на арест израильских должностных лиц за границей.
Месяц назад прокурор международного трибунала в Гааге Пато Бенсуда рекомендовала начать расследования против израильтян по подозрению в совершении военных преступлений и преступлений против человечества.
Также рекомендовано возбудить такие расследования в отношении членов ХАМАСа. Прокурор, Пато Бенсуда, потребовала, чтобы трибунал дал ей одобрение на подобные расследования в течение 120 дней.
Некоторые специалисты предполагают, что «очень велика» вероятность того, что три судьи международного трибунала примут требования прокурора. За этим может последовать возбуждение дел против израильтян.
Юристы подчеркивают, что речь идет о “немедленных рисках”. Они могут случиться просто в связи с открытием расследования - то есть, уже через 90 дней. Юристы говорят, что правительство должно подготовиться к “серьезным последствиям” при осуществлении подобного рода сценария.
При этом никто не обращает внимания на то, что Международный уголовный суд (МУС) был учрежден на основе Римского статута. А это означает , что только ратификация Римского устава означает распространение компетенции действия МУС на государства, которые его ратифицировали. Следовательно, граждане Израиля не должны подвергаться уголовному расследованию в рамках этого суда.
С другой стороны, Международный уголовный суд (МУС), в отличие от Международного суда ООН, не занимается спорами между двумя государствами. В компетенции МУС в Гааге – преследование в судебном порядке конкретных лиц, ответственных за военные преступления, геноцид и преступления против человечности. Поэтому аргумент о том, что ПНА не является государством и не может самостоятельно обращаться в МУС, выглядит не очень убедительно.
Также большие проблемы могут возникнуть у чиновников, причастных к израильскому строительству в Иерусалиме, Иудее и Самарии. Над ними также нависает опасность ареста по секретным ордерам.
Отметим, что израильские должностные лица, посещающие государства, подписавшие и ратифицировавшие договор о международном уголовном трибунале могут быть там задержаны и доставлены в суд в Гаагу. Речь идет о главах государства, командирах ЦАХАЛа, офицерах и солдатах принимавших участие в боевых действиях. Под такой же угрозой находятся те, кто принимал участие в подавлении мятежей ХАМАСа в приграничной с Газой зоне.
Кроме того, существует потенциальная опасность - возможность того, что палестинцы и поддерживающие их организации начнут возбуждать иски против израильских компаний и тем самым причинят существенный ущерб. Иски могут выдвигаться против компаний “работающих на территории страны, совершившей военные преступления”. Также могут возникнуть серьезные проблемы с организацией в Израиле концертов иностранных исполнителей и международных спортивных соревнований.