Египет пытается помирить Израиль и группировки Газы
Стремясь объединить группировки сектора Газа в перемирии с Израилем, Египет принимал лидеров ХАМАСа и палестинского исламского джихада в начале этого месяца в Каире.
Заседание 3 декабря проходило под председательством главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании и его коллеги по «Исламскому джихаду», Генерального секретаря Зиада ан-Нахала. Мужчины обсудили ряд вопросов, в частности спонсируемые Египтом договоренности о перемирии, подписанные между палестинским сопротивлением и Израилем в конце марта.После встречи, которая длилась более пяти часов, оба движения заявили, что будут продолжать тесно координировать свои действия и развивать совместные операции. Они подчеркнули, что их стратегические отношения равносильны устойчивому союзу,- пишет Аль –Монитор.
Они также утверждали, что преодолели все попытки сеять раздор среди участников движения, что, по их словам, заставило ХАМАС воздержаться от участия в военной конфронтации 12-13 ноября, которая разгорелась между исламским джихадом и Израилем. Бои, в которых 34 палестинца были убиты, вспыхнули после того, как Израиль убил командира исламского джихада Бахаа Абу аль-Атту и сына лидера исламского джихада Акрама аль-Аджури
Высокопоставленный источник Хамаса, сказал «Аль-Монитор», описывая встречу 3 декабря,: « Досье по перемирию получило львиную долю переговоров между лидерами Исламского джихада и ХАМАСа, а также переговоров движения с египетскими официальными лицами. [Две встречи] имели целью дополнить усилия Египта по установлению перемирия с Израилем ».
Представитель «Исламского джихада» Дауд Шихаб сказал «Аль-Монитор»: «Встреча« Исламский джихад-Хамас »стала подтверждением их единой позиции и активизации сотрудничества между палестинскими группировками».
Комментируя позицию, которую разделяет «Исламский джихад» с египетским руководством, Шихаб сказал, что его группа «будет оставаться приверженной [перемирию] до тех пор, пока Израиль соблюдает условия прекращения огня, достигнутые после недавней конфронтации, а именно - остановить убийства, воздерживаться от нападений на гражданских лиц на еженедельных маршах в секторе Газа и придерживаться мартовских договоренностей о перемирии между группировками сопротивления и Израилем ».
В беседе с «Аль-Монитор» на условиях анонимности член египетского парламента, близкий к Главной разведывательной службе Египта, сказал: «Переговоры ... не были сосредоточены на новых договоренностях о перемирии с Израилем или на добавлении к ним новых условий. Скорее, они были сосредоточены на объединении позиции Палестины в отношении взаимопонимания после недавней военной конфронтации Исламского джихада с Израилем, в которой ХАМАС не участвовал».
Депутат парламента сказал: «Египет считает, что установление перемирия приведет к обмену заключенными между ХАМАС и Израилем. … Тем не менее, исходя из имеющихся у нас данных, еще слишком рано заключать новую сделку ».
Отметим, что Ияд аль-Кара, автор и политический аналитик ежедневной газеты Felesteen в Газе, также упомянул возможность обмена пленными. «Визит Хании в Москву может быть сфокусирован на новом обмене заключенными между ХАМАС и Израилем, поскольку Россия является одной из немногих стран, которые поддерживают постоянные контакты с обеими сторонами», - сказал он Al-Monitor.