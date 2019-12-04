Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Египет пытается помирить Израиль и группировки Газы | Фото:12.12 21:55   MIGnews.com

Египет пытается помирить Израиль и группировки Газы

Стремясь объединить группировки сектора Газа в перемирии с Израилем, Египет принимал лидеров ХАМАСа и палестинского исламского джихада в начале этого месяца в Каире.

Заседание 3 декабря проходило под председательством главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании и его коллеги по «Исламскому джихаду», Генерального секретаря Зиада ан-Нахала. Мужчины обсудили ряд вопросов, в частности спонсируемые Египтом договоренности о перемирии, подписанные между палестинским сопротивлением и Израилем в конце марта.После встречи, которая длилась более пяти часов, оба движения заявили, что будут продолжать тесно координировать свои действия и развивать совместные операции. Они подчеркнули, что их стратегические отношения равносильны устойчивому союзу,- пишет Аль –Монитор.

Они также утверждали, что преодолели все попытки сеять раздор среди участников движения, что, по их словам, заставило ХАМАС воздержаться от участия в военной конфронтации 12-13 ноября, которая разгорелась между исламским джихадом и Израилем. Бои, в которых 34 палестинца были убиты, вспыхнули после того, как Израиль убил командира исламского джихада Бахаа Абу аль-Атту и сына лидера исламского джихада Акрама аль-Аджури

Высокопоставленный источник Хамаса, сказал «Аль-Монитор», описывая встречу 3 декабря,: « Досье по перемирию получило львиную долю переговоров между лидерами Исламского джихада и ХАМАСа, а также переговоров движения с египетскими официальными лицами. [Две встречи] имели целью дополнить усилия Египта по установлению перемирия с Израилем ».

Представитель «Исламского джихада» Дауд Шихаб сказал «Аль-Монитор»: «Встреча« Исламский джихад-Хамас »стала подтверждением их единой позиции и активизации сотрудничества между палестинскими группировками».

Комментируя позицию, которую разделяет «Исламский джихад» с египетским руководством, Шихаб сказал, что его группа «будет оставаться приверженной [перемирию] до тех пор, пока Израиль соблюдает условия прекращения огня, достигнутые после недавней конфронтации, а именно - остановить убийства, воздерживаться от нападений на гражданских лиц на еженедельных маршах в секторе Газа и придерживаться мартовских договоренностей о перемирии между группировками сопротивления и Израилем ».

В беседе с «Аль-Монитор» на условиях анонимности член египетского парламента, близкий к Главной разведывательной службе Египта, сказал: «Переговоры ... не были сосредоточены на новых договоренностях о перемирии с Израилем или на добавлении к ним новых условий. Скорее, они были сосредоточены на объединении позиции Палестины в отношении взаимопонимания после недавней военной конфронтации Исламского джихада с Израилем, в которой ХАМАС не участвовал».

Депутат парламента сказал: «Египет считает, что установление перемирия приведет к обмену заключенными между ХАМАС и Израилем. … Тем не менее, исходя из имеющихся у нас данных, еще слишком рано заключать новую сделку ».

Отметим, что Ияд аль-Кара, автор и политический аналитик ежедневной газеты Felesteen в Газе, также упомянул возможность обмена пленными. «Визит Хании в Москву может быть сфокусирован на новом обмене заключенными между ХАМАС и Израилем, поскольку Россия является одной из немногих стран, которые поддерживают постоянные контакты с обеими сторонами», - сказал он Al-Monitor.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:33
Новые подробности о жертвах историка Соколова
21:27
Нетаниягу: праймериз отменять не нужно
21:11
В Индии вспыхнули массовые протесты мусульман
20:59
С базы Цеелим похищена 31 автоматическая винтовка М-16
20:54
ХАМАС продемонстрирует "важнейшее военное достижение"
20:44
Российский суд затягивает апелляцию Наамы Иссахар
20:15
Грета Тунберг отчитала политиков: хватит пиариться
19:47
Народ Ирана крайне недоволен действиями властей
19:25
В Дании предотвратили теракт: проведен масштабный рейд
18:57
В Германии восстановлен институт военных раввинов
18:30
DuPont покупает израильский стартап по опреснению воды
18:06
Семьи, получающие "оплату за убийство", лишаются пособий
16:28
Следующее правительство не добьется мира с ПА, - опрос
16:10
В сети обсуждают отмену "Слуги народа" на ТНТ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus