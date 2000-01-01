12.12 19:47 MIGnews.com

Народ Ирана крайне недоволен действиями властей

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Истинной причиной акций протеста, охвативших многие города Ирана после повышения цен на бензин, является крайнее недовольство политикой властей страны. Об этом заявил генсек лидер реформистской партии "Национальная коалиция" Ирана Али Шакури Рад.Выступая на V съезде партии в Тегеране, Рад привлек внимание к непопулярным действиям правительства.Народ выражает свое недовольство путем протестов, и продолжит демонстрировать свою позицию при каждом удобном случае, приводит слова Али Шакури Рада издание İmtidad Telegram.По его словам, у граждан формируется мнение о том, что выборные процессы не могут решить проблем в стране. «Обеспечить высокую явку на выборах можно лишь путем формирования демократических условий»,- подчеркнул политик.Отметим, что на съезде партии "Национальная коалиция" присутствовали известные реформаторы такие, как: Меджид Ансари, Ахмед Манези, Хабибуллах Пейман, Ибрахим Аскарзаде, Фатиме Керруби, Ильяс Хазрети, Мухсин Хашими и др.Выборы в меджлис (парламент) Ирана 11-го созыва и Совет экспертов 5-го созыва намечены на 21 февраля 2020 года.Выборы в парламент проводятся в Иране раз в четыре года, а выборы в Совет экспертов раз в восемь лет. Предыдущие выборы в Совет экспертов прошли 26 февраля 2016 года.