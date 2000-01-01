12.12 18:06 MIGnews.com

Семьи, получающие "оплату за убийство", лишаются пособий

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Как сообщает The Jerusalem Post, юридический советник правительства Авихай Мандельблит заявил в среду во Всеизральском суде по трудовым спорам, что он должен оказать поддержку государству в отклонении просьбы о выплате государственной экономической помощи семье из восточного Иерусалима, которая получает платежи «за убийство» от Палестинской администрации.Семья запросила экономическую поддержку в Институте национального страхования (NII - Bituach Leumi), но ее просьба была отклонена, поскольку она не представила документацию, касающуюся выплат, которые она получила от ПА.Как правило, ПА платит значительные средства и предоставляет значительные пособия семьям палестинцев, которых Израиль заключает в тюрьму за преступления, связанные с терроризмом, которые иногда называют «платой за убийство».Эта проблема вызывает серьезные споры между Израилем и ПА как во время мирных переговоров, так и в периоды, когда переговоры не ведутся.Совсем недавно в США был принят закон, предусматривающий наказание ПА за выплату за убийство, а на прошлой неделе Международный уголовный суд поднял вопрос о возможности проверки платежей как потенциального военного преступления.В отличие от этого, ПА заявляет, что производит выплаты для поддержки семей, которые невиновны и потеряли кого-то, кто часто был основным кормильцем, даже если сам заключенный виновен.Отметим, что ПА также иногда признает, что делает платеж, чтобы сохранить лояльность палестинского населения, поскольку в противном случае ХАМАС мог бы вмешаться, чтобы произвести те же платежи.Когда НИИ отклонил запрос семьи, семья обратилась в Иерусалимский областной трудовой суд, который также отклонил запрос.Это привело к тому, что семья обратилась во Всеизральский суд по трудовым спорам, который попросил Мандельблита дать свое юридическое заключение по этому вопросу.Мандельблит заявил, что, хотя существует понимание того, что семья будет переводить средства ПА заключенному, как только средства попадут в семью, они имеют исключительный контроль над средствами и иногда используют их.Кроме того, Мандельблит заявил, что само получение этих средств от ПА на террористическую деятельность заключенного противоречит израильскому законодательству.Исходя из этих соображений, Мандельблит сказал, что НИИ был прав, принимая во внимание средства ПА при принятии решения о том, предоставлять или нет выплаты экономической поддержки семье восточного Иерусалима. Неясно, когда суд вынесет свое окончательное решение по этому вопросу.