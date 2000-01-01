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При протестах в Ираке погибло 424 человека | Фото:12.12 14:08   MIGnews.com

При протестах в Ираке погибло 424 человека

В ходе продолжающихся в Ираке с 1 октября массовых акций протеста погибли 424 человека, около 9 тысяч манифестантов получили ранения. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в докладе Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (UNAMI).

Согласно документу, только в период с 5 октября по 8 декабря жертвами беспорядков стали 170 человек, еще 2264 пострадали.

В UNAMI не исключают, что число жертв может быть значительно больше, так как медучреждения страны не предоставляют официальной информации о количестве погибших.

В докладе отмечается, что в стране продолжаются нарушения прав человека, а также «противоправное, неадекватное и непропорциональное применение силы» со стороны правоохранительных органов.

Кроме того, в UNAMI обвинили власти Ирака в плохом обращении с задержанными и нарушении их процедурных прав.

Антиправительственные акции в Ираке продолжаются с первого октября. Иракцы протестуют против безработицы и коррупции.


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