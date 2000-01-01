12.11 18:10 MIGnews.com

Раскрыт секрет иранской «сдержанности»

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Если Иран не выйдет из ядерной сделки, то запрет на торговлю оружием с Тегераном будет снят в будущем году. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, передает иранское государственное телевидение.«Если Иран не выйдет из ядерной сделки, то в будущем году достигнет многих важных целей в сферах политики, безопасности и обороны», - сказал Рухани.Президент напомнил, что эмбарго на торговлю оружием с Ираном действует в соответствии с резолюцией СБ ООН от 2015 года.«В соответствии с резолюцией СБ ООН за № 2231, если мы не выйдем из ядерной сделки, то запрет на торговлю оружием будет снят. Таким образом, Иран сможет покупать и продавать оружие», - сказал Рухани.По его словам, Тегеран может в любое время выйти из ядерной сделки, но в этом случае утратит лишится подобного преимущества.Из этого заявления становится ясно, что Иран не собирается длительное время соблюдать условия ядерной сделки. Он будет делать это до тех пор, пока не получит право на легитимную торговлю оружием. При этом никто не может дать гарантии, что в настоящее время такая торговля не ведется.