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Палестинский исламский джихад и Катар восстановили связи | Фото:12.11 13:50   MIGnews.com

Палестинский исламский джихад и Катар восстановили связи

Посол Катара в Палестинской автономии (ПА) Мохаммед аль-Эмади недавно встретился с высокопоставленной делегацией Палестинского исламского джихада (ПИЖ) в своей резиденции в городе Газа. Эта встреча была первой за последние месяцы между сторонами, поскольку в мае между ними возникла напряженность после того, как Эмади, похоже, намекнул, что ПИДЖ хочет втянуть сектор Газа в военную эскалацию с Израилем.

Тогда он сказал: «Хамас и Израиль не хотят войны, но кто-то разжигает военную эскалацию на границах и хочет втянуть регион в эскалацию». Он имел в виду палестинского снайпера, который 3 мая застрелил двух израильских солдат в восточной части Газы. Газа. До сих пор ни одна палестинская сторона не взяла на себя ответственность.

Заявления Эмади в то время вызвали ответ Генерального секретаря PIJ Зиада ан-Нахалеха, который сказал во время пресс-конференции 15 мая: «Хотя мы благодарны Катару за оказание гуманитарной помощи сектору Газа, мы не принимаем заявления Эмади, который переступил через свою гуманитарную миссию и теперь оценивает сопротивление за ее поведение ».

В тот же день Эмади сделал заявление для прессы, в котором говорилось, что его слова были неправильно поняты. Он уточнил: «Я уважаю все палестинские группировки и ценю их жертвы. Я ценю свои особые отношения с ними, в том числе с исламским джихадом, который является ключевым на палестинских территориях. Я встречался с организацией и несколько раз звонил ее должностным лицам во время повторных визитов в Газу. У них есть положительные позиции, которые проистекают из их глубокого осознания стадии, на которой идет дело палестинцев, и мудрости и терпения, которых это требует».


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