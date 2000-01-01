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Урановые частицы обнаружены на необъявленном участке в Иране | Фото:12.11 12:45   MIGnews.com

Урановые частицы обнаружены на необъявленном участке в Иране

Организация по наблюдению за ядерной деятельностью Организации Объединенных Наций в своем последнем докладе о ядерной программе страны, опубликованном в понедельник заявила, что обнаружила частицы урана на необъявленном участке в Иране

В отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), увиденном AFP, говорится: «Агентство обнаружило частицы природного урана антропогенного происхождения в месте в Иране, которое не было заявлено агентству».

Под частицами понимается продукт урана, который был добыт и подвергнут начальной обработке, но не обогащен.

МАГАТЭ добавило, что «Ирану необходимо продолжать взаимодействие с агентством для скорейшего разрешения вопроса».

В то время как сама IAE A не назвала это место, дипломатические источники ранее сообщали, что агентство задавало вопросы Ирану в отношении места, о котором Израиль в прошлом утверждал как место секретной атомной деятельности.

Источники сообщают, что весной МАГАТЭ взяло пробы с площадки в районе Туркузабад в Тегеране, и что Иран не спешит с ответами для объяснения результатов испытаний.

Отчет в понедельник также подтверждает, что Иран увеличил объемы обогащения урана, а его запасы сейчас достигают эквивалента 551 килограмма, в отличие от 300-килограммового лимита, установленного в соглашении Ирана 2015 года с мировыми державами. Венский дипломат заявил, что темпы производства обогащенного урана существенно возросли до более чем 100 килограммов в месяц и могут еще больше возрасти.

В докладе подтверждается, что Иран в настоящее время обогащает уран на своем заводе в Фордо, что является одним из последних нарушений соглашения 2015 года.

Однако, несмотря на то, что Иран заявил на прошлой неделе, что сейчас он обогащает уран до пяти процентов, в докладе говорится, что самый высокий наблюдаемый уровень составил 4,5 процента, что все еще выше, чем 3,67, заложенное в соглашении 2015 года.


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