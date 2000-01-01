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Трамп намекнул, что может ослабить санкции против Ирана 12.09 19:44   MIGnews.com

Трамп намекнул, что может ослабить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп возможно планирует изменить свою позицию относительно предоставления французской помощи в размере 15 миллиардов долларов США для Ирана, что может помочь ослабить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Неназванные источники недавно сообщили сайту Daily Beast, что госсекретарь Майк Помпео обдумывает предложение Франции предоставить для Ирана кредитную линию в размере 15 миллиардов долларов.

Исламская республика сильно пострадала от экономических санкций США, которые были введены в отношении Тегерана год назад.

"Несколько источников сообщили The Daily Beast, что иностранные официальные лица ожидают от Трампа, что он либо согласится сотрудничать по французской сделке, либо предложит ослабить некоторые санкции в отношении Тегерана", – сообщается на веб-сайте новостей в Интернете.

Тем временем, Трамп намекнул в среду, что он может встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани.

"Посмотрим, что произойдет", – сказал Трамп, когда его спросили, могут ли США ослабить санкции в отношении Ирана.

"Я верю, что они хотели бы заключить сделку. Если они это сделают, это здорово. И если они этого не сделают, это тоже здорово, но у них огромные финансовые трудности, и санкции становятся все жестче и жестче", – добавил он

Трамп отказался от ядерной сделки с Ираном в прошлом году и наложил санкции на экспорт нефти и банковскую индустрию Тегерана, что, как утверждается, оказало пагубное влияние на экономику страны.

Отметим, что президент, похоже, готов прийти к какому-то компромиссу с Ираном, в то время как Тегеран настаивает на том, что санкции должны быть сняты, если переговоры между двумя странами состоятся.

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон – известный иранский ястреб – также покинул свой пост на этой неделе, как сообщается, из-за заинтересованности президента в обеспечении переговоров со своим иранским коллегой.

Кредитная линия в 15 миллиардов долларов, которая будет обеспечена за счет экспорта иранской нефти, может стать одним из способов ослабления санкций без их официального прекращения.


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