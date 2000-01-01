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США поддерживают стабильность в Ливане 12.09 17:43   MIGnews.com

США поддерживают стабильность в Ливане

Президент Ливана Мишель Аун провел в Бейруте переговоры с помощником госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвидом Шенкером.

Аун выразил обеспокоенность тем, что проблема сирийских беженцев может быть использована политически, а не с гуманитарной точки зрения.

Он призвал США помочь найти решение морского пограничного спора с Израилем, поскольку Бейрут стремится начать разведку нефти и газа на шельфе.

Шенкер недавно сменил Дэвида Саттерфилда, который курсировал между Ливаном и Израилем в попытках достичь урегулирования. "Ливан надеется, что США продолжат свои посреднические усилия... там, где с посланником Дэвидом Саттерфилдом все прекратилось", – сказал Аун.

Аун заявил, что Израиль "продолжает свою агрессию против суверенитета Ливана на суше, в воздухе и на море, зная, что любая эскалация подорвет стабильность, которая была достигнута в пограничном регионе после войны в июле 2006 года".

Шенкер заявил, что США готовы "возобновить усилия по демаркации сухопутных и морских границ на юге Ливана" и заинтересованы в укреплении двусторонних отношений, особенно в плане поддержки ливанских вооруженных сил и сил безопасности.

Шенкер осуществил свой первый визит в Бейрут в рамках тура по региону.

Отметим, что посольство США в Ливане заявило, что маршрут его поездки также включает в себя Ирак, Тунис, Саудовскую Аравию и Иорданию, и его цель – "подчеркнуть важность двусторонних отношений и глубокую приверженность США продолжению работы со своими партнерами и союзниками для достижения стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке".


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