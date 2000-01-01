12.06 18:13 MIGnews.com

США обвинили Международный уголовный суд в коррупции

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США обвинили Международный уголовный суд (МУС) в предвзятых расследованиях и коррупции. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани. В документе отмечается, что ведомство, невзирая на неоднократные призывы Америки, не предприняло шагов по своему реформированию.США считают, что МУС продолжает проводить политически мотивированные расследования. Вашингтон обеспокоен тем, что враги манипулируют ведомством и подталкивают его к расследованию в отношении американских служащих.В заявлении Макинани отметила, что у них есть веские основания полагать, что на высших уровнях Офиса прокурора МУС присутствуют коррупция, а также недобросовестное выполнение обязанностей, сообщает РИА Новости.Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, подписал указ, который позволяет вводить экономические санкции против членов суда. Кроме того, глава государства разрешил расширить визовые ограничения в отношении должностных лиц МУС, а также членов их семей.Как известно, в 2017 году прокурор ведомства Фату Бенсуда попросила судей выдать разрешение на расследование военных преступлений, которые могли быть совершены военными США, ЦРУ, "Талибан" в Афганистане. МУС поддержал запрос. Такое решение вызвало негодование со стороны США и в 2019 году Америка ввела визовые ограничения в отношении лиц, которые связаны с деятельностью суда.Комментируя ситуацию вокруг скандала, экс-советник по национальной безопасности США Джон Болтон,эмоционально заявил, что МУС мертв для США.