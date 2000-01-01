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ООН обвиняет Иран | Фото:12.06 15:31   MIGnews.com

ООН обвиняет Иран

По сообщению ТАСС, атаки на предприятия нефтяной компании Saudi Aramco и на аэропорт в городе Абха были совершены оружием, имеющим иранское происхождение. Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"По оценке Секретариата ООН крылатые ракеты или их составляющие, использованные в четырех атаках [на саудовские объекты], имеют иранское происхождение", - сказано в документе.

Были проанализированы имеющиеся в распоряжении организации обломки вооружений, при помощи которых были атакованы объекты на территории королевства. По данным Reuters, речь идет об атаках на предприятие саудовского нефтяного гиганта в Афифе в мае 2019 года, а также обстрелы аэропорта Абха в июне и августе.

В докладе говорится, что дроны, использованные в ходе нападения на объекты Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе в сентябре 2019 года, также имеют "иранское происхождение".

Аэродром саудовского города Абха неоднократно подвергался нападениям и обстрелам со стороны йеменских хуситов.

14 сентября 2019 года были атакованы два крупнейших предприятия Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы, заявившие, что при совершении диверсии были использованы начиненные взрывчаткой беспилотные летательные аппараты. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча нефти в королевстве временно сократилась на 5,7 млн баррелей в сутки.


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