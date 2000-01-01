12.06 14:35 MIGnews.com

Палестинское телевидение провоцирует террор

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Согласно опубликованному во вторник сообщению наблюдательной группы Palestine Media Watch, Палестинская администрация продолжает подстрекать население потоком музыкальных видеороликов, поощряющих насилие и оправдывающих террор.По данным наблюдателей, основной мотив этого «творчества» показать, что Израиль и евреи угрожают исламу, его святым местам, палестинской и мусульманской «чести».Среди видео, транслируемых по телевидению ПА в течение последних двух недель, есть песня, призывающая «восстановить славу Хайбара» - отсылка к последней еврейской деревне, разгромленной армией Мухаммеда в 628 году, и скрытый призыв к убийству. Многие евреи были убиты в битве, которая ознаменовала конец еврейского присутствия в Аравии. Есть мусульмане, которые рассматривают это событие как предвестник будущих войн против евреев.На экстремистских митингах этот лозунг часто скандировали как угрозу евреям, предупреждая, что их ждет п поражение и убийства со стороны мусульман.Другая песня также описывает конфликт как битву Аллаха против евреев: «Детей Сиона». Песня «Где миллионы?» известна тем, что мотивировала палестинцев выходить на улицы и вести «интифаду», то есть участвовать в насилии и терроре против израильтян.В отчете PMW указано, что ПА подстрекает палестинское население, чтобы оно было готово к насилию и террору против Израиля, если руководство этого захочет.