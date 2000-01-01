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В Сирии переходят на турецкую лиру | Фото:12.06 13:32   MIGnews.com

В Сирии переходят на турецкую лиру

Временное правительство Сирии обвинило режим Башара Асада в провальной экономической политике, которая ввергла страну в полосу глубокого экономического кризиса и привела к очередному рекордному скачку девальвации сирийской лиры. Об этом агентству «Анадолу» рассказал глава временного оппозиционного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа.

По его словам, представители умеренной оппозиции проводят переговоры с правительством Турции с целью частичного перехода к торговым операциям в турецкой лире.

«Режим Асада воюет с сирийским народом. Недальновидная политика Дамаска разрушила экономику. Народ обнищал. Если в конце 2019 года один доллар стоил 1000 сирийских лир, то сегодня американская валюта торгуется по курсу 4000 тысячи сирийских лир», - сказал Мустафа.

«С октября 2019 года мы начали рассматривать возможность перехода к более устойчивой валюте в подконтрольных оппозицией районах Сирии. На фоне девальвации мы приняли решение помочь населению сохранить свои сбережения, провели переговоры с турецкими властями. Вводим в оборот турецкую лиру, желающие могут приобрести наиболее востребованные мелкие купюры турецкой лиры в почтовых отделениях», - констатировал глава правительства.

По его словам, решение принято в интересах сирийского народа, так как в ближайшем будущем сирийская лира вновь обесценится на фоне введенного в силу в США так называемого «Закона Цезаря» о защите гражданских лиц в Сирии.

Аналитики видят в мерах, предпринимаемых правительством Мустафы, пробные шаги по возможному поглощению Анкарой экономики Сирии


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