12.03 22:12 MIGnews.com

США рассматривает все варианты после убийства солдат в Ираке

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Высокопоставленные чиновники Пентагона в четверг подтвердили, что поддерживаемые Ираном ополченцы стояли за ракетной атакой в ​​Ираке, которая убила двух американских солдат и одного британского солдата днем ​​ранее, заявив, что «все варианты на столе» для ответа.«Вчерашнее нападение поддерживаемых Ираном шиитских группировок ополченцев состояло из нескольких непрямых залпов, исходивших со стационарной платформы и явно нацеленных на коалицию и партнерские силы в лагере Таджи», - заявил министр обороны Марк Эспер журналистам в Пентагоне.«Позвольте мне прояснить, что Соединенные Штаты не потерпят нападений на наших людей, наши интересы или наших союзников», - добавил Эспер.«Все варианты находятся на столе, так как мы работаем с нашими партнерами, чтобы привлечь виновных к ответственности и поддерживать сдерживание. ... Мы предпримем любые действия, необходимые для защиты наших сил в Ираке и регионе ».Коалиция под руководством США в Ираке в среду вечером объявила, что 18 ракет «Катюша» поразили лагерьТаджи к северу от Багдада, убив трех и ранив 12. Иракские силы обнаружили грузовик с ракетной установкой в ​​нескольких милях от базы, сообщила коалиция.Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли , выступавший вместе с Эспером, повторил, что все варианты на столе и «мы смотрим на все», как потенциальный ответ.Глава Пентагона также сказал, что говорил в среду с президентом Трампом о нападении, и президент дал ему все полномочия, которые ему могут понадобиться для ответа.Эспер ответил, что он «не собирается сейчас снимать какие-либо варианты», когда его спросили, может ли военный ответ США включать удары по Ирану.